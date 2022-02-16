疫情｜深圳口岸增12跨境貨車司機陽性　廣東22宗境外輸入來自香港

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（15日）內地新增本土確診病例46宗，新增本土無症狀感染者5宗。

深圳口岸昨日又檢測12名跨境貨車司機核酸檢測陽性。此外，廣東多地錄得來自香港的境外輸入確診病例及無症狀感染者，合共有22宗。



內地新增本土確診病例方面，江蘇19宗，其中蘇州市18宗、南通市1宗；遼寧15宗，均在葫蘆島市；內蒙古7宗，其中呼倫貝爾市5宗、呼和浩特市2宗；廣東3宗，均在深圳市；廣西2宗，均在百色市。

本土無症狀感染者方面，江蘇3宗，其中無錫市2宗、蘇州市1宗；廣東1宗，在廣州市；雲南1宗，在文山壯族苗族自治州。

廣東疫情方面，深圳2宗本土確診病例在納入管控的密接排查中發現，1宗本土確診病例在重點人員例行核酸檢測中發現。廣州報告的1宗本土無症狀感染者在高風險崗位從業人員例行核酸檢測中發現。

昨日深圳口岸檢測出12名跨境貨車司機核酸檢測陽性，自2月4日以來的跨境司機染疫人數增至47人。新增的12名核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從皇崗、深圳灣和蓮塘口岸出入境。

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另據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。在來自香港的境外輸入確診病例方面，廣州有2宗，深圳有8宗，珠海有1宗，佛山有4宗，東莞有4宗。

在來自香港的境外輸入無症狀感染者方面，東莞有3宗。