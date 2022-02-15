疫情｜湖南增2宗確診　患者昨凌晨從香港坐船到珠海自駕赴郴州

今日（15日），湖南郴州市新增兩宗確診病例。經初步判斷，患者肖某、鄧某康昨日（14日）從香港入境，再經廣東珠海自駕到郴州市。兩人現已在定點醫院接受隔離治療。



經核查，肖某、鄧某康昨日凌晨4時從香港坐船，早上約5、6時到達廣東珠海市斗門區，其後從珠海自駕私家車，經樂廣高速於下午4時許從郴州西高速出口駛出。

兩人自駕到郴州市第一人民醫院南院接受核酸檢測，其後在北湖區駱仙路食品加工城茶油豬腦殼盒飯店及附近建國副食店分別購買飯盒和香煙。下午5時半，兩人入住北湖區南嶺大道金地酒店，之後未外出。因兩人的檢測結果和復查結果均為陽性，今日轉至定點醫院隔離治療。

郴州市防疫部門已開展流調溯源、追蹤排查管控、區域核酸檢測等工作，並對肖某、鄧某康入住的酒店及其他涉及活動場所開展環境監測和消殺。截至今日上午10時，已經排查出密切接觸者和重點人群842人，並根據兩人的活動軌跡劃定重點區域，落實管控措施。