驅趕門口食飯盒警察　星巴克道歉未果　涉事門店遭送白花扔雞蛋

重慶一家星巴克門店近日因「驅趕吃盒飯民警」而陷入爭議，星巴克中國2月14日發聲明道歉，稱不存在「驅趕民警」和「投訴民警」的情況，是因門店員工在與民警協調座位時因言語不妥而引發溝通誤會。



2月15日晚間一段網傳視頻顯示，涉事星巴克店門前有人送白花，還扔了一地雞蛋，清潔工要清掃還被民眾阻攔。



據微博上的一段短片，該門店門口擺放着一束白花，門前還有一地被打碎的雞蛋。當有清潔工想去打掃時，還有市民勸阻「不要掃，不要掃」。

不過對於短片中的行為，許多網民表示不贊同。獲得許多贊同的一條評論寫道，「如果想抵制這家店不要去消費就好，帶頭丟雞蛋送花圈這種人也絕非善類」。有網民問，「環衛工阿姨（清潔工阿姨）做錯了什麼，要這樣給她們增加工作量」；也有網民指出，「有點當年反日砸味千拉麵的味兒了，下一步是不是要上U型鎖？」許多內地網民認為，抵制可以，但浪費糧食，「有點太過了」。

該事件起源於2月13日在網絡流傳的一張微信朋友圈截圖顯示，重慶沙坪壩磁器口古鎮景區執勤民警在景區星巴克門口吃盒飯疑似被驅趕。

針對此事，人民網發布評論《星巴克，請收回你的傲慢》，文章質問：執勤民警在門店門口吃盒飯，就妄加驅趕，誰給的權力？嫌驅趕不過癮，還要投訴民警，誰給的底氣？如果此事屬實，該被投訴的是星巴克。

針對許多網民批評要星巴克「滾出中國」，人民網評論也強調，無需過度突出星巴克的外企身份。驅趕民警這種做法，發生在國內企業身上也不容原諒。「原因很簡單，誰傷害為公眾服務的人，誰違背公序良俗，誰冒犯大眾情感，誰就難逃大眾譴責。」

星巴克中國2月14日發聲明道歉，稱不存在「驅趕民警」和「投訴民警」的情況，是有其他顧客也希望在户外客區用餐，門店員工在與民警協調座位時因言語不妥而引發溝通誤會。但許多網民仍不買單，揚言要抵制

《環球時報》前總編輯胡錫進14日深夜發文稱，星巴克已經表達歉意，警方如果不表達異議，建議讓事情翻篇。

胡錫進提到，進一步熱炒該事件可能導致很多輿論發酵點的出現，易被別有用心者加以利用破壞警民關係，最終走向支持警察良好意願的反面，並勸請大家「應從警方不提供任何訊息這個細節中體會、體諒警方不想升温事態的基本態度」。