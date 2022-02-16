疫情｜疑從香港偷渡內地　2人廣州確診　太古匯長隆世界暫時關閉

本港的新冠肺炎疫情持續嚴峻，內地連日來亦錄得多宗由香港輸入的確診個案。廣州市通報昨日（15日）新增7宗境外輸入個案，其中2宗為香港輸入。因2宗個案入境後未有按規定進行相應防疫隔離措施且足跡涉及多區，引發有關「偷渡」猜測，但官方並未明確指明。



2月15日，廣州市天河區太古匯商場DIOR緊急消毒。

據《羊城晚報》報道，上述2宗個案分別為21歲及23歲中國籍女子，2人周一（14日）凌晨由香港入境珠海，隨後搭乘網約車達到廣州，當晚自行前往醫院進行核酸檢測，翌日證實確診。目前，2人已被閉環轉運至廣州醫科大學附屬市八醫院隔離治療。

根據當局公布的流調顯示，上述2宗個案在廣州的行程涉及天河區、花都區、南沙區及番禺區的酒店、商場、餐廳、銀行、遊樂園等14個場所，相關場所均已進行終末消毒。截至15日18時，共追蹤密切接觸者190人、次密接者56人，累計排查重點人員86人；以上人員核酸檢測結果均為陰性，並全部納入管理。

鑑於上述2宗個案曾經到訪，廣州長隆旅遊度假區發布通知指，廣州長隆歡樂世界15日暫停營業一日；廣州太古匯物業管理方亦於同日表示，對太古匯商場採取「暫時封閉，不進不出」的臨時管控措施，商場內的顧客及工作人員完成核酸採樣登記後可離開。

另外，「廣州疾控健康」微信公眾號亦發布緊急通告，要求曾於風險時間段到過相關重點區域和場所的人員，即時向所在社區（村）聯繫報備，並就近進行核酸檢測。

而至於2宗個案是否涉及偷渡事宜，當局目前並未作出明確指示，因此亦有網民猜測指，2人是由珠海出公海後與香港居民共遊遊艇後染疫。

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