疫情｜2宗香港輸入廣州個案證實染Omicron　逾千人被排查隔離

本港疫情持續擴散，廣州市周二（15日）通報新增2宗由香港輸入的確診個案，當局經過進一步檢測，驗出2人均感染Omicron變異株。



據《廣州日報》報道，廣州市衛健委周三（16日）公布詳情指，發現疫情後當局緊急展開排查工作，截至當日下午2時，累計甄別密切接觸者617人、次密接者520人，已全部進行核酸檢測，結果均為陰性，上述人遠已納入管理。

另外，截至同一時間，已完成黃碼核酸檢測65908人，結果均為陰性，重點人群384人已落實賦「黃碼」及發送短訊提醒，54份新採集環境樣本均為陰性。廣州本輪疫情，尚未發現新的感染個案。

廣州市衛健委表示，本輪疫情的排查工作仍在進行中，「黃碼」人員需落實「七天三檢」。當局已在天河、花都、番禺、南沙等區增設核酸採樣點27個、醫護人員332人，同時，全市臨時增加「黃碼」採樣點69個，安排113間醫療單位延長「黃碼」採樣點服務時間。

據早前報道，上述2宗確診個案周一（14日）凌晨由香港入境珠海，隨後搭乘網約車達到廣州，當晚自行前往醫院進行核酸檢測，翌日證實確診。2人在廣州的行程涉及天河區、花都區、南沙區及番禺區的酒店、商場、餐廳、銀行、遊樂園等14個場所。