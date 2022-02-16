疫情｜廣東省：因時因勢優化粵港澳聯防聯控，切實防範輸入風險

廣東省委常委會暨省新冠肺炎防控領導小組（指揮部）周二（15日）召開會議，由省委書記李希主持會議。

會議提到要因時因勢優化粵港澳聯防聯控，落實落細各項聯防聯控措施，切實防範疫情輸入風險。



會議強調，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，堅決貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，毫不放鬆抓好常態化疫情防控。一要科學精准、堅決果斷做好我省疫情應對處置工作。做好重點人員和重點場所管控、核酸檢測、環境消殺等工作，快速切斷散發病例傳播鏈條，同時要發揮好醫院發熱門診、基層醫療機構、藥店等哨點監測作用，落實好「四早」要求。

二要守牢「外防輸入」關口。緊盯航空、陸路、水運口岸和人物同防「四個方向」，從國門到戶門全鏈條築牢外防輸入嚴密防線。因時因勢優化粵港澳聯防聯控，落實落細各項聯防聯控措施，切實防範疫情輸入風險。

三要切實做好返粵返崗人員服務管理。堅持分類施策，嚴格落實報備管理、核酸檢測、健康監測等疫情防控措施，堅持便民為民，最大限度減少對群眾生產生活的影響。

四要嚴密部署、強化演練，扎實做好春季學期疫情防控工作。全省各地教育部門、各學校黨政負責人要切實履行疫情防控第一責任人職責，加強組織領導和責任落實，織密築牢校園疫情防控網。制定並嚴格落實開學方案和疫情防控方案，分類、有序做好師生返校安排，嚴格落實校園疫情防控措施，確保萬無一失。