偷渡爆疫｜深圳政府指香港偷渡「很多」　多地有不尋常入境確診

情人節（2月14日）凌晨，15人從香港偷渡到珠海後，至少4人確診，涉及廣州及湖南郴州。當局擠牙膏式公布案情，但偷渡情況或者不止一宗。深圳市羅湖區政府，透過短訊通知市民，指香港偷渡人員「很多」，公安只抓到部份，有漏網之魚。

另外中山市亦發公告，一宗香港入境珠海後確診的個案，雖無提及偷渡，但亦與正常入境「14+7」隔離政策不符。



深圳市羅湖區政府，向居民發短訊，指香港偷渡人員「很多」。（羅湖政務短信平台）

羅湖政府：公安只抓到部份 有漏網之魚

深圳市羅湖區政府，透過「落戶政務短訊平台」通知市民，指「目前從香港偷渡到深圳的人員很多，邊檢公安只抓到部份，依然有漏網之魚。」

深圳市羅湖區，疫情下羅湖口岸已經關閉多時。（資料圖片 / 余俊亮攝）

短訊又指羅湖有確診案例，與香港病毒株高度同源，是Omicron變種病毒，要求居民做核酸檢測。

翻查深圳每日疫情公布，並未有偷渡個案，或不尋常從香港入境的個案。

2022年2月17日，中山市發公告，公開一宗從珠海入境的確診個案，患者2月13日從香港入境珠海。行蹤不符合隔離政策。（中山發布）

中山公告香港入境確診 不符隔離政策或為偷渡

情人節（2月14日）凌晨，15人從香港偷渡到珠海，至少4人確診，包括2人在廣州、2人在湖南省郴州市，郴州公安已立案偵查。

廣東省中山市周三（16日）晚上發公告，公開一宗從珠海入境的確診個案。患者13日從香港入境珠海，2月14日從珠海抵達中山市大涌鎮。

通告無寫明入境方法，無提及是否偷渡者，但明顯與抵達珠海後必須「14+7」的隔離政策不符。此人入境珠海時間，與此前已曝光的15人情人節凌晨偷渡時間不同。

▼香港偷渡到內地確診者行蹤及通報▼



據廣東省惠州市博羅縣發出內部公告稱，「珠海偷渡事件」的15人中，有2人於博羅縣龍溪街道，包括分別為梁武雄（廣東省茂名信宜市人）、李華冠（廣西自治區崇左市天等縣人），其中李曾在香港柴灣泉記飲食後廚工作，為梁的妹夫。

被點名的香港食店東主，對《香港01》記者稱，並有沒有聘請過有關人士。

珠海、惠州等多地發懸紅公告，打擊偷渡者，舉報可獲10萬元，並組織民兵、漁船堵截。