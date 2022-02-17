江蘇八孩母案｜省政府成立調查組　豐縣被拐婦女離婚案遭法院拒絕

江蘇徐州豐縣八孩母親楊某俠（官方稱其本名為「小花梅」），被丈夫用鐵鏈鎖脖栓在木屋，引起輿論高度關注。官方前後發布四次通報，多次改口，最終證實是人口拐賣，並已刑事拘留楊某俠丈夫董某民在內的三人，但網民對案件仍有所質疑。江蘇省委省政府宣佈成立調查組，對該事件進行全面調查。



此外，《中國經濟週刊》15日報道三起相關案例，指出徐州豐縣曾有數起被拐賣婦女要求離婚的案件，但豐縣人民法院都不予以支持，理由是已構成事實婚姻等，引發爭議。



央視新聞2月17日報道，江蘇省委省政府決定成立調查組，對「豐縣生育八孩女子」事件進行全面調查，徹底查明事實真相，對有關違法犯罪行為依法嚴懲，對有關責任人員嚴肅追責，結果及時向社會公布。

徐州四次官方通報，從稱「不存在拐賣」行為到承認拐賣，公布的訊息仍無法讓內地民眾信服。徐州官方表示，網傳被鐵鍊拴鎖的楊某俠原名為小花梅，是雲南省福貢縣亞谷村人。通報指，小花梅的媽媽委託同村人桑某將小花梅帶到江蘇治病「順便找人嫁了」，兩人從雲南省昆明市乘火車到達江蘇省東海縣後，小花梅走失，當時未報警，也未告知小花梅家人。

但說法仍未獲民眾信服，發布的第四份通報則首次承認存在人口拐賣，並對八個孩子的父親董某民等三人刑事拘留。但該案件仍疑點重重，包括小花梅的年齡、拐賣的經過和DNA比對情況等。

前《鳳凰周刊》記者部主任鄧飛15日發微博稱，他收到網友發來的一張以「楊慶俠」名字與董志民在1998年8月登記的結婚證照片。從結婚證照片看，相中的「董志民」與已被逮捕的「八孩母親」丈夫外貌脗合，但相中的「楊慶俠」與被鐵鍊拴鎖的「八孩母親」長相存在差異。很多網民質疑，兩者並非同一人。

據財新網報道，豐縣宣傳部相關人員15日回應稱，正在調查此事，又稱「董某民和楊某俠的結婚登記是違規辦理的。事件還在進一步調查中，對於公眾關切的問題，調查組會給一個交代」。

而對於《浙江學刊》2005年第4期的《華東五省雲南/廣西籍未成年被拐賣/騙婦女/兒童流入地個案研究》曾指出，徐州自1980年代開始就是婦女拐賣誘騙買方盛行的地方。

《浙江學刊》指出，中國裁判文書網上記錄了數例徐州被拐賣婦女起訴的離婚案，豐縣人民法院的判決均為不予支持離婚，理由包括雙方雖未登記，但已構成事實婚姻等。

該報道指出，其中有一起案例，被拐賣至豐縣的重慶王某某起訴至法院申請離婚，且指出丈夫脾氣暴躁，對她經常打罵。但法院提到，被拐賣婦女王某某的家庭「是一個幸福美滿的家庭」，雙方結婚20餘年且生育子女，更指出「婚姻基礎牢固」。王某某提出的「因雙方婚前缺乏瞭解，被告脾氣暴躁，經常打罵原告」離婚理由不被支持。

報道也列出拐賣婦女的案例在豐縣的判決情況，一對夫妻以3萬元（人民幣，下同）買下一名痴呆女子給兒子當媳婦，轉賣給另一名豐縣村民。後來村民以該女痴呆、打人為由，將她退回給這對夫妻，兩人又再次將她賣給山東男子。犯下拐賣婦女罪行的兩人，丈夫被判有期徒刑五年，5000元人民幣。妻子則被判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金額3000元。