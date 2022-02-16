江蘇八孩母案｜網傳結婚證照片與真人容貌不似　官方調查再受質疑

「江蘇徐州豐縣八孩母親」楊某俠（官方稱其本名為「小花梅」）被用鐵鍊拴破屋一事備受內地輿論關注，官方多次發布的通報至今未能平息網民各種疑慮。

內地前《鳳凰周刊》記者部主任鄧飛15日（周二）公布一張以「楊慶俠」名字和董志民於1998年申請的結婚證顯示，照片上的「楊慶俠」與被鐵鍊拴鎖的「八孩母親」長相存在明顯差異，再次引發各種猜測。

《環球時報》前總編輯胡錫進呼籲國家級媒體的權威記者組對此事開展調查。



徐州早前通報稱，網傳被鐵鍊拴鎖的楊某俠原名為小花梅，是雲南省福貢縣亞谷村人。1994年她曾嫁至雲南省保山市，1996年離婚後回到亞谷村，當時已表現出言語行為異常。通報指，小花梅的媽媽委託同村人將小花梅帶到江蘇治病，「順便找人嫁了」，兩人從雲南省昆明市乘火車到達江蘇省東海縣後，小花梅走失，當時未報警，也未告知小花梅家人。

前《鳳凰周刊》記者部主任鄧飛15日發微博稱，他收到網友發來的一張以「楊慶俠」名字與董志民在1998年8月登記的結婚證照片。從結婚證照片看，相中的「董志民」與已被逮捕的「八孩母親」丈夫外貌脗合，但相中的「楊慶俠」與被鐵鍊拴鎖的「八孩母親」長相存在差異。很多網民質疑，兩者並非同一人。

此外，近日又有網民前往官方通報的小花梅的老家雲南省福貢縣亞谷村，取得小花梅的大頭照。經過比對，結婚證照片上的「楊慶俠」與小花梅屬同一人。

有網民懷疑官方聲稱的小花梅確曾與董志民結婚，但與被鐵鍊拴鎖的「八孩母親」是不同的人。小花梅如今究竟人在何處，「八孩母親」的真實身分等問題仍有待澄清。

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據財新網報道，豐縣宣傳部相關人員15日回應稱，正在調查此事，又稱「董某民和楊某俠的結婚登記是違規辦理的。事件還在進一步調查中，對於公眾關切的問題，調查組會給一個交代」。

《環球時報》前總編輯胡錫進則發微博稱，如果這張結婚證是真的，而且能夠通過可靠證據確認當年的小花梅與今天的鐵鍊女不是一個人，那麼徐州官方的通報就站不住腳。

胡錫進呼籲國家級媒體的權威記者組深入開展調查。他也建議網民對單一舉證持開放態度，等候第三方權威信息證實其真實性。