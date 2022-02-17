內地啟動「東數西算」工程　粵港澳大灣區等地建國家數據中心集群

新華社報道，國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日已聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃張家口集群等10個國家數據中心集群。

報道稱，全國一體化大數據中心體系完成至此總體布局設計，「東數西算」工程正式全面啟動。



報道指，按照全國一體化大數據中心體系布局，8個國家算力樞紐節點將作為中國算力網絡的骨干連接點，發展數據中心集群，開展數據中心與網絡、雲計算、大數據之間的協同建設，並作為國家「東數西算」工程的戰略支點，推動算力資源有序向西轉移，促進解決東西部算力供需失衡問題。

國家發改委高技術司副司長孫偉在受訪時介紹，「東數西算」中的「數」是指數據，「算」就是算力，即對數據的處理能力。孫偉表示中國西部地區資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力，「要像『南水北調』、『西電東送』一樣，充分發揮我國體制機制優勢，從全國角度一體化布局，優化資源配置，提升資源使用效率。」

報道並提到，國家層面將推動各樞紐節點盡快建立健全工作協調推進機制，強化數據中心綠色發展要求，推動更多數據中心向可再生能源更豐富的西部轉移。同時，亦會加強網絡、電力、用能等方面的政策支持力度，圍繞樞紐節點布局新型互聯網交換中心、物聯網骨干直連點等網絡設施，推動各樞紐節點制定切實有效的建設方案和配套措施。