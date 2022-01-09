內地6G技術研發實現突破　通信速率比5G提升最多100倍

位於南京的紫金山實驗室日前發布了一項最新原創成果——360-430GHz太赫茲100-200Gbps實時無線傳輸通信實驗系統，創造出目前世界太赫茲無線通信最高實時傳輸紀錄。



內媒《澎湃新聞》報道指，太赫茲無線通信被公認為是6G核心技術，其巨大的頻譜資源可支撐1Tbps通信速率，比5G提升10~100倍，打破世界無線通信實時傳輸最高紀錄，能滿足全息及「元宇宙」通信等新型應用需求。

紫金山實驗室副主任、首席科學家尤肖虎解釋，傳統的電子太赫茲技術受困於電子器件固有屬性，高頻電子器件的參數逐漸接近理論極限，面臨傳輸損耗大、頻率和帶寬受限等挑戰。紫金山實驗室選擇光子太赫茲無線通信作為6G突破方向，首創光子太赫茲光纖一體融合的實時傳輸架構，完成了光子太赫茲實時無線通信實驗系統的研製。

尤肖虎稱，「（該項成果）打破了太赫茲通信系統實時傳輸淨速率超過100Gbps的公開報道世界紀錄」。

尤肖虎又表示，該成果可與現有光纖網絡融合，構成100~1000Gbps室外室內超高速無線接入，代替現有移動網絡光纖實現快速部署，替換數據中心的巨量線纜，顯著降低成本和功耗，減少2%全球溫室氣體排放量。未來還可搭載衛星、無人機、飛艇等平台，應用於衛星集群間、天地間和千公里以上的星間高速無線通信場景，實現空天地海一體化通信。