內地多地去年結婚率與離婚率同降　學者：與離婚冷靜期有關

內地多地近日發布2021年婚姻大數據，顯示整體上近5年結婚登記數量逐年下降、結婚年齡推遲，不過該年離婚率下降明顯，學者指或與民法典新頒布的「離婚冷靜期」相關。



江蘇省民政廳周一（14日）發布「2021年江蘇省婚姻登記大數」，顯示該年當地共有466947對新人登記結婚，較前一年總數下降5.16%。從年度趨勢來看，該省近5年結婚登記量呈現逐年下降趨勢。從登記年齡而言，該年當地初婚年齡平均為27.29歲，其中男性28歲、女性26.52歲，男性平均初婚年齡與前一年相比略有推遲，相反女性略有提前。

安徽合肥市民政局數據亦顯示，2021年當地共有57166對新人登記結婚，較上一年數下降6.6%，近8年當地結婚登記量呈現逐年下降趨勢。而浙江溫州市與江蘇省情況類似，平均初婚年齡男性比前一年推遲0.4歲，不同的是，女性同樣也推遲了0.3歲。

對此，北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍教授周四（17日）表示，結婚率下降一方面可能是因為人口老齡化加重，年輕人減少，適合結婚的年齡段人口整體減少，另一方面則是適齡男女婚戀觀念轉變，由於生育、養育、教育成本較高，生育意願降低，進而對於婚姻的需求也隨之降低。同時，年輕人生活方式和觀念都發生變化，如追求多樣化生活，生育已不再是必需品。

不過數據顯示，2021年多地離婚率亦明顯下降，當中合肥共有16851對夫妻辦理離婚，與前一年同期的34591對相比，降幅逾半達51.29%。江蘇則有134943對夫妻完成離婚登記，比前一年的234497對降低42.45%。

值得一提的是，江蘇離婚數量在冷靜期內主動撤回或逾期未辦理視為撤回的佔比36.45%，蘇劍教授表示，這可能與2021年1月1日開始實行的「離婚冷靜期」相關。根據民法典，離婚冷靜期自登記申請之日起30日內，任何一方不願意離婚的可撤回申請。申請期滿後30日內，雙方應當親自到婚姻登記機關申請發給離婚證，而未申請的視為撤回離婚登記申請。