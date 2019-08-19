內地去年結婚率創10年新低　網民熱議：不結婚是因為「窮」？

據國家統計局和民政部數據顯示，從全國範圍來看，2018年結婚率僅為7.2%，這個數字創下了近10年來新低。 婚姻話題再次引起網民熱烈討論，這個話題在今日（19日）下午已經衝上微博話題榜第9位，相關閱讀量達5.5億，討論數目達6.5萬。

內地2018年結婚率僅為7.2%，這個數字創下了近10年來新低。（視覺中國）

數據顯示，從不同省份的差異來看，經濟越發達地區的結婚率越低，2018年全國結婚率最低的上海只有4.4%，浙江5.9%為倒數第二，廣東、北京、天津等地的結婚率也偏低。

《人民日報》海外版的19日（周一）的報道指，許多年輕人表示，不結婚是因為「窮」。一個「窮」字帶著一種戲謔，但其背後卻蘊含著更為複雜的社會因素。一方面，有時過高的物質標準讓年輕人對婚姻望而卻步。相關調查顯示，結婚需要越來越高的物質條件，是導致晚婚或者不敢結婚的重要原因。

另一方面，對於許多「單身貴族」來說，害怕「婚後復貧」、「失去自由」是其選擇不進入婚姻關係的一個重要原因。不少女性表示不結婚的原因是女性獨立了，沒有必要依附於婚姻和男性而生存。北京大學社會學系教授李建新分析稱：「早婚早育、多子多福、傳宗接代的傳統婚育觀念已經成為歷史。個人主義的婚育觀正在取代舊有的家族主義婚育觀。」

在今日（19日）下午，「我國結婚率創近10年新低」這個話題已經衝上微博話題榜第9位，相關閱讀量達5.5億，討論數目達6.5萬。

網民熱議：

「放心，明年又會是新低，一年比一年低。」 「部分男性要求女性既得像古代一樣俯首帖耳任勞任怨。還要求你經濟獨立，能帶娃能工作。女性太辛苦了。」 「房價是最好的避孕藥。」 「我專心於脫貧上，脫單暫時沒空想。」 「如果有錢，寧願單身，可偏偏還窮，更應該單身。」 「一直單身一直爽！就是享受單身生活，自己過得瀟灑自在，屁事沒有那麼多！無牽無掛沒有束縛更嗨皮！」 「為啥網上怨氣都這麼重，我身邊結婚的妹子也都覺得挺好的……遇到對的人就好，婚姻本身沒有錯啊。」

（綜合報道）