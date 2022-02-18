北京冬奧｜謊稱答題得「冰墩墩」騙數百萬學生個資　南通警拘19人

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」火爆，銷情曾「一墩難求」。連日來，不法之徒借助冰墩墩作案的消息層出不窮，近期，有團夥謊稱參與在線答題助力北京冬奧，可獲冰墩墩以及作為學業加分項的榮譽證書，從而誘騙逾350萬名大中專院校學生參與並非法蒐集個人信息。江蘇南通市公安局周五（18日）公布，該宗特大假冒冬奧知識傳播詐騙案告破，19人被捕，案值逾千萬元（人民幣．下同）。



南通警方本月8日接獲舉報，指有線上答題涉嫌詐騙、非法蒐集公民個人信息。警方發現，該活動設計積分規則、海報等，要求參與者填報學校、姓名、身份證及手機號碼報名後，於10分鐘內答10道題，答對6題加「冬奧值」10分。參與者亦需通過學習簽到、邀請報名等提升「冬奧值」，再按分值獲得不同「冬奧大使」稱號，若排名前列可獲定製手辦「冰墩墩」等獎品。

警方查明，以38歲內蒙古男子李某輝、40歲江西男子湯某峰等為首的的犯罪團伙，在未取得冬奧組委會官方授權下開發「競賽平台」，以公眾號、微信群、朋友圈等推廣，於全國發起「『魅力冬奧』冬奧知識傳播助力大使活動」，並以虛假「榮譽證書」、冬奧紀念禮品等為獎品，謊稱證書可作為社會實踐加分、評定獎學金等的依據，誘騙大中專院校學生參與，還收取每份28至36元的證書工本費。

案中有350餘萬名大中專學生的個人信息遭到非法獲取，1000萬餘元工本費遭騙取。周三（16日），南通警方出動，於北京、重慶將19名疑犯悉數緝拿歸案，案中並有38部手機、57部電腦、16個USB遭查獲。