新冠疫苗｜國產疫苗能抑制Omicron　專家：有效降低突破感染率

2月19日，國務院聯防聯控機制新聞發布會，中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家邵一鳴提到，在完成疫苗接種免疫6個月內，可以使新冠病毒感染者發生肺炎（普通型及以上）風險降低60%，證實國產疫苗效力。



邵一鳴指出，新冠疫苗全程免疫能夠顯著降低Omicron變異株引發肺炎和重症的風險。加強免疫，能進一步降低Omicron病毒株引起的突破感染率（Breakthrough Infection rate），即打了疫苗仍被感染的情況。邵一鳴提到，為了做到有備無患，內地已開始部署疫苗研發單位開展Omicron變異株疫苗研發。



2月19日，國務院聯防聯控機制新聞發布會上，國家衛健委指出，新冠病毒Omicron變異株已經成為內地境外輸入與本土疫情的優勢毒株，醫政醫管局監察專員郭燕紅介紹，通過對現有確診個案的流行病學分析，Omicron變異株傳播能力大概是Delta變異株2倍，傳播能力更強。

本港Omicron疫情惡化。（資料圖片）

中國疾控中心研究員邵一鳴則透露，研究指出，新冠疫苗全程免疫（接種兩針）能顯著降低Omicron變異株引發肺炎和重症的風險。加強免疫（第三針）不僅能降低肺炎和重症風險，還能進一步降低Omicron毒株引起的突破感染率，也就是打了疫苗後又被感染的情況。

邵一鳴指出，為了做到有備無患，目前已部署疫苗研發單位開展Omicron變異株疫苗研發。邵一鳴強調，即便病毒出現了更加嚴重的變異，「比如完全逃逸了目前生產的疫苗預防作用，我國也可以迅速大規模生產出新的疫苗。這個公眾是可以放心的。」