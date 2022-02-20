陳馮富珍《環時》刊文：堅持「動態清零」才能幫香港盡早走出疫情

香港疫情嚴峻，世界衞生組織前總幹事、全國政協常委陳馮富珍昨日（19日）在官媒《環球時報》發文稱，特區管治團隊唯有堅持「動態清零」而非「與病毒共存」的抗疫策略，唯有堅持優先「與內地通關」，唯有堅持與祖國同發展共進步的道路，才能幫助香港盡早走出疫情，重新走上發展之路。



文章稱，對香港來說，此次抗疫不僅關乎人民生命安全，也是對「愛國者治港」實際能力和成效的關鍵測試。

文章指，所謂「愛國者」，就是能夠真心維護國家主權，尊重國家根本制度及香港特別行政區憲制制度，全力維護香港繁榮穩定的人；就是有報國情懷和奉獻精神，精誠團結、勇於突破，主動將國家和市民委託的責任擔上肩，切實為香港市民謀福祉的人。

文章表示，特區管治團隊唯有堅持「動態清零」而非「與病毒共存」的抗疫策略，唯有堅持優先「與內地通關」，唯有堅持與祖國同發展共進步的道路，才能幫助香港盡早走出疫情，重新走上發展之路。這也是幫助香港盡早融入粵港澳大灣區建設和國家發展大局的正確選擇，愛國的選擇。

文章續稱，若新一屆立法會議員能夠堅守為民服務的承諾，在行政長官帶領下，與特區政府和社會各界合力打贏這場抗疫之戰，全國人民及香港市民對「一國兩制」制度的認識、對中共中央的信任、對「愛國者治港」的信心，都將空前提升。