食客揭網紅咬完的奶酪盤被「循環再用」拌意粉　上海西餐廳受查

在抖音擁有超過2000萬粉絲的網紅「MR-白冰」日前到上海一間名為Italo Trattoria的西餐廳就餐，期間咬了一口餐廳製作特色意粉的奶酪盤。多日後，一網民來到餐廳並點了該特色菜品，結果赫見奶酪盤上有個缺口，懷疑就是白冰咬過的那隻。店家起初當場否認，不過當情況被發佈到網上後，則隨即改口。目前，該餐廳涉嫌違反《食品安全法》被立案調查。



事緣上周三（22日），白冰發布到位於徐匯區富民路的該餐廳的探店影片，片中他點了一道「黑松露匹克利諾奶酪車輪意麵」，店內介紹該道菜是將預先煮好的意粉放入黑松露的芝士奶酪盤中再次烹飪，再攪拌掛上濃厚的芝士。不過，期間白冰咬了一口用以盛面的奶酪盤，並將咀嚼後的殘渣吐在一旁。

片中未知店家如何處理奶酪盤，然而在周三（29日），網民「一坨胖胖的雪花」亦來到該餐廳並點了該特色菜品，算上其他消費共花了2000多元人民幣，可是當奶酪盤端上後，她卻覺得缺口十分眼熟，與一周前白冰咬過的那一隻很像，遂向店家提出質疑。

一開始，店家堅稱被咬過的奶酪盤不可能繼續端給其他客人使用，可是當情況被發佈到網上後，店家隨即改口，稱團隊在白冰咬過奶酪盤後已要求不再使用，但由於管理疏忽，工作人員將白冰咬過的部分切去，並用酒精消毒後繼續使用，直至被顧客發現。

對於這樣的解釋，網民並不賣帳，經對比兩個缺口，認為商家根本沒有做處理，且白冰在片中已經刷卡買下了整個奶酪盤，可店家卻繼續使用。

餐廳已停業並發道歉信。（澎湃新聞）

事後，大眾點評頁面顯示餐廳已停業，商家並發道歉信，稱已銷毀涉事商品並已於周四（30日）關門，嚴肅整頓。爆粉的網民亦稱已收到商家給出用餐金額兩倍的賠償，但他拒絕商家刪除負面評論的要求。

另外，徐匯區市場監管局表示，經查，在Italo Trattoria現場未查見涉事「車輪芝士」，該店負責人表示已將該芝士銷毀，並停業自查，同時該局已對該店涉嫌違反《食品安全法》的相關行為立案調查。