丈夫病床前跳舞拍片被批是潘金蓮　浙江婦反駁：照顧3年終日不離

近日，來自浙江台州的崔女士在抖音上分享的一段病床前跳舞的影片熱傳，不過由於她在鏡頭前跳舞，身後卻是躺在病床上，鼻子上插了管子的丈夫，並配文稱「神經病發作了，想刺激一下老公，他睜一隻眼閉一隻眼讓你瘋」、「給生活找點樂子」等，因而飽受部份網民指摘。對此，崔女士周三（9日）回應，指大家真的誤解她了，強調自己3年來一直照顧丈夫，24小時不離身。



據今年47歲的崔女士介紹，丈夫在41歲時，即2017年左右曾突發腦梗死，中風，入院一個星期，後出院惟身體愈發遲鈍。2019年1月21日，他在家中觀看中國對泰國的足球賽，由於太激動，腦幹大血管爆了，被馬上送院，當時醫生指就算救過來也九成九是植物人。不過想着不能讓18歲的女兒和10歲兒子就此沒了父親，她沒有放棄，「只要有一口氣在，把他救過來再說」。

經過62天，丈夫終於醒來，隨後出院，病歷顯示其出院診斷為腦幹出血、高血壓病、氣管造口狀態、肺部感染、2 型糖尿病、扁桃體肥大（雙側）靜脈血栓形成。

出院後，由於女兒要上班，兒子要上學，照顧丈夫的重任便落在崔女士一人上。自此，家中猶如一個小醫院，她為此每天早上6時半便起床給他收拾，起碼忙到下午3時。由於丈夫氣管切開，需要吸氧，她每隔兩小時就要消一次毒，還要給他敲背吸痰。雖然很苦，但崔女士只能硬撐，「我如果倒下了，家就完了」。

去年9月起，崔女士開始在抖音上分享照顧丈夫的影片，至於今次走紅的影片是今年1月25日拍的，音樂配上《冬天裡的一把火》。

她表示，自己就是為了圖個開心，但不解為何就火了，很多人在評論區說難聽的話，「有的說我這樣能把我老公氣得跳起來，我說如果氣得能打我，我更開心」。甚至，還有人以潘金蓮的故事來形容她，對此她反駁「你們說的潘金蓮只是傳說了，把武大郎給殺了，但這三年我丈夫還活得好好的」。她又稱，每次發影片時，她都會給丈夫看，有時候對方眼睛還睜得大大的。

丈夫患病至今，崔女士已花了約50萬元人民幣，但她從來沒有開過直播、打賞，僅僅接過一次廣告，賣一點垃圾袋，同時也婉拒很多私信說要轉錢給她的網民。最後她表示，只要大家還喜歡看她的短片，她還是願意發的，又強調自己做事坦坦蕩盪，把老公、孩子們照顧好，就是她最大的安慰了。