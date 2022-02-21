疫情｜深圳口岸增7跨境貨車司機陽性　北京上海共33宗為香港輸入

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（20日）內地新增本土確診病例71宗，新增本土無症狀感染者15宗。

深圳口岸昨日又檢測7名跨境貨車司機核酸檢測陽性。此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），其中廣東有25宗，北京有9宗，上海有24宗。



內地新增本土確診病例方面，內蒙古32宗，其中呼和浩特市30宗、包頭市1宗、巴彥淖爾市1宗；江蘇11宗，其中蘇州市10宗、無錫市1宗；遼寧7宗，均在葫蘆島市；廣東6宗，均在深圳市；山西5宗，均在晉中市；四川4宗，均在成都市；雲南4宗，其中德宏傣族景頗族自治州3宗、紅河哈尼族彝族自治州1宗；黑龍江2宗，均在雞西市；含5宗由無症狀感染者轉為確診病例（雲南3宗，內蒙古1宗，江蘇1宗）。

本土無症狀感染者方面，江蘇6宗，其中無錫市5宗、蘇州市1宗；四川3宗，均在成都市；黑龍江2宗，均在雞西市；上海2宗，均在閔行區；廣東1宗，在深圳市；雲南1宗，在文山壯族苗族自治州。

深圳口岸7名跨境貨車司機陽性

昨日深圳口岸檢測出7名跨境貨車司機核酸檢測陽性，自2月4日以來的跨境司機染疫人數增至94人。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從皇崗、深圳灣、蓮塘、沙頭角口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。在來自香港的境外輸入確診病例方面，其中深圳8宗，佛山、東莞各3宗，珠海、中山、江門各1宗。

廣東在來自香港的境外輸入無症狀感染者方面，深圳和珠海各2宗，東莞4宗。

北京上海共33宗為香港輸入

北京方面，昨日有9宗境外輸入確診病例來自香港。

上海方面，昨日有22宗境外輸入確診病例來自香港，其中多人為在香港就學的內地生；另有2宗境外輸入無症狀感染者來自香港。