北京冬奧｜學者指減排約百萬噸二氧化碳：是首個「碳中和」冬奧會

2月20日晚，北京冬奧會正式閉幕。官媒《科技日報》報道，北京冬奧是首個「碳中和」的冬奧會，也是2020年中國提出「雙碳」目標後舉辦的首個大型國際賽事。

北京理工大學能源與環境政策研究中心副主任余碧瑩教授表示，據評估測算，北京冬奧實施了30多項低碳技術和措施，相比於傳統方案共計減少約100萬噸二氧化碳。



報道指，針對碳排放從哪來、減了多少碳，還有多少排放需要中和，北京理工大學教授魏一鳴帶領團隊為北京冬奧會做了一次碳排放盤點。北京冬奧會的碳排放，涉及賽前、賽中、賽後三個階段，跟人員、建築、設備、物料、環境等都有關係。

該團隊介紹，國家速滑館等場館採用了二氧化碳跨臨界直冷製冰系統，而歷屆冬奧會冰場製冰，主要採用的都是氟利昂等人工合成製冷劑技術或者氨製冷技術。相對來說，二氧化碳製冰系統在壓縮、冷卻、節流和蒸發四個環節都更為高效。同時，場館利用冷熱聯供技術回收製冷系統余熱，用於場館的生活熱水、融冰池融冰、冰面維護澆冰和除濕等場景。

北京冬奧閉幕禮。（Getty Images）

「我們在評估時就要了解，這個技術到底是怎麼一回事，和傳統製冰技術方案有哪些差別，哪些差別會影響到碳排放」，余碧瑩介紹，根據他們的測算，按照四個月製冰時長，相比於傳統間冷製冰，國家速滑館等四個採用二氧化碳直冷製冰的場館共減排約6400噸二氧化碳。

該團隊又表示，「水立方」變身「冰立方」，採取的不是用混凝土填平泳池再鋪設冰面的方案，而是創新性地在泳池內搭建可轉化的鋼架結構。他們算出，這項技術帶來了近850噸的二氧化碳減排量。

與賽前不同，賽中的碳排放則是一個不斷變化的數值。余碧瑩表示，項目團隊在「冰立方」和國家速滑館兩大場館的看台區域、耗能設備、觀眾入口等數十個點位安裝了成套智能監測裝備，實時收集人流、能耗、場館環境等數據。數據回傳至團隊研發出的冬奧碳測平台，即可計算出場館各區域碳排放量。以採集的數據為基礎，可進一步全面核算這場冬奧會產生的碳排放和減排量。

報道指，之所以選擇這兩座場館，是因為它們採用了不同的製冰技術。監測出兩座場館的碳排放準確數據，對其他冰上場館也有較強借鑑意義。雪上項目則主要根據採用的造雪設備、觀眾區域的具體設計和建造過程進行碳排放的核算。