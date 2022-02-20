北京冬奧圓滿閉幕　延續開幕式簡約風格呈現「雙奧」情懷

為期17天的北京冬奧會，今晚8時在國家體育場舉行閉幕式，國家主席習近平及國際奧委會主席巴赫出席閉幕式。

閉幕式在延續開幕式「簡約」風格的基礎上，通過儀式與表演的融合呈現中國式浪漫和「雙奧」情懷，最後雪花影像層層熄滅，在雪花中心的奧運聖火也將熄滅。



閉幕式總導演沙曉嵐早前透露，閉幕式以「一片雪花的故事」為線索，在開場時由提着雪花花燈的小演員，展現正月十五元宵節前後「鬧花燈」的傳統，點亮場地上的「冬」字會徽，在斑斕絢麗的色彩中開啟閉幕式。

在閉幕式上，12輛晶瑩剔透的冰鞋車在小演員的簇擁下被推入鳥巢，12輛冰鞋車彷若十二生肖冰鞋，在短短2分鐘內以車輪痕跡組成巨大的中國結輪廓。

12輛冰鞋車彷若十二生肖冰鞋。（新華社）

北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總製作機構「歌華團隊」負責人劉冰介紹，十二生肖冰鞋車通體發光、晶瑩剔透，每輛車上都乘坐兩位小演員，但要實現剔透感，就不能看出任何結構框架，且車身不能過厚，在載重能力和牢固性上都有極大要求。

為此，製作團隊幾經實驗，最終選擇了透明增韌樹脂打造出雙層車身。冰鞋車長3米、寬1.1米、高1.05米，重逾160公斤，外層為形象層，內層為支撐層，兩層之間為厚度3厘米的中空空間。

「折柳寄情」環節。（新華社）

在閉幕式固定環節「緬懷」中，80名舞者走出一幅「垂柳圖」。 365位普通人手捧柳枝惜別冬奧，他們向場地中央匯聚，演繹中國人傳承千年的「惜別懷遠」、「折柳寄情」。

沙曉嵐表示，「緬懷」環節是借助中國傳統習俗「折柳寄情」的儀式去表達，「離別時折柳相贈是中國人獨有的浪漫和對未來生活的美好向往，不僅有『柳』通『留』的不捨，更有希望像柳枝一樣堅韌的美好祝福」。

在開幕式點火儀式環節，91個國家和地區代表團象徵的單片雪花匯聚成主火炬成雪花形象，而閉幕式的聖火熄滅環節是與開幕式呼應。沙曉嵐介紹，「在閉幕式上，奧運火炬再次出現，雪花影像層層熄滅，最後雪花中心的奧運火種熄滅，在短暫留白後，雪花形象又將再次出現，象徵將奧運火種、將奧林匹克精神以冰雪之名繼續傳遞」。