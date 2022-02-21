北京冬奧｜網絡宣傳比東京奧運更成功？港設計師笑稱：因為多了我

從2008年北京奧運，到2012年倫敦奧運，再到2022年北京冬奧，今年25歲的香港設計師、名人經理人黃朗曦（Pallas Wong）「親身參與」三屆的奧運，只是身分都不相同。



2008年，年僅12歲的Pallas入場親身觀賞北京冬奧。四年後，他擔任倫敦奧運的義工。2022年，他更一躍成為北京冬奧宣傳策劃方，負責邀請比利時和俄羅斯地區的網紅宣傳冬奧。並非運動專業的他，意外能實現他與北京的「雙奧之約」。

對於有幸再次參與奧運，他提到「係一種驕傲，亦都有一種使命感」，但對於自己因為疫情關係，未能親身赴北京參與冬奧， 則表示可惜，更笑稱北京奧委會「都爭我一隻冰墩墩（冬奧吉祥物）嘅！」。

香港設計師、名人經理人黃朗曦（Pallas Wong）與奧運很有緣份，曾參與兩次奧運和一次冬奧，實現其與北京的「雙奧之約」。（龔嘉盛攝）

觀賞2008北京奧運 Pallas：如《第四晚心情》不鎮定

回憶起2008年以觀眾身分參與北京奧運的心情，Pallas說自己好似郭富城的歌曲《第四晚心情》般，「心跳呼吸也不鎮定」。當時還懵懂的他，和父母一起去北京看比賽，走過鳥巢和水立方，印象最深刻是當年香港有主辦馬術比賽，「梗係全程激動啦！」。

2012年，16歲的Pallas在倫敦念書時，獲悉奧運義工因為缺少人手，將報名年齡從18歲下調至16歲。回想起觀賞北京奧運的澎湃心情，他不假思索便提出申請，且很快獲得取錄。回想起義工工作，他印象很深的是奧委會的分工特別精細，中英文和普通話都十分流利的他，卻只需要負責翻譯廣東話之類的工作，也因此有許多悠閒的時間。

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趁此機會，Pallas向奧運選手們請教，其心中一直以來的一大疑惑——「點解奧運選手鍾意食香口膠？」。不同於坊間傳言所說「為了在不喝飲料的情況下欺騙大腦，讓大腦以為身體還有水份可以消耗」，奧運選手回答他，這是為了讓大腦提升反應力，「最多可以提升10％」——不過這個答案同樣令他半信半疑。

因倫敦奧運結緣北京冬奧

在倫敦奧運擔任義工的經驗也讓Pallas積累了人脈。在北京冬奧開始前，他接到來自奧委會工作人員的一通電話，問他能否協助冬奧在比利時和俄羅斯區域的網紅宣傳工作。他告訴01記者，自己聯繫當地的網紅在抖音平台發布影片，內容是結合花式滑冰、雪橇等冬奧運動項目動作的宣傳舞蹈，希望藉此讓更多人了解這屆冬奧，亦成功在當地掀起關注。

親身經歷三屆奧運，Pallas覺得自己很幸運，也對能從普通觀眾搖身成為宣傳承辦方感到開心。他提到，2022年北京冬奧的主題是「世界大同，天下一家，一起向未來」，背後其實也與種族等議題有關。近年來，全球經歷「黑人的命也是命」（Black Lives Matter） 、「#MeToo」、「停止亞裔歧視」（Stop Asian Hate）等運動， 而奧運想要傳達放下種族及文化差異的理念，希冀一同在疫情的艱難時刻，攜手讓社會復蘇。

Pallas說，今年北京冬奧特別關注網絡宣傳，這方面預算也比以往更多，除因疫情導致實體的宣傳暫停，也因2022冬奧採用了5G網絡技術，主辦方「希望感染在地球每一個角落的市民，向着一個共融的目標，一起向未來」，所以每個地區的網絡宣傳都不可以漏掉。

他提到，2022年北京冬奧啟用許多網絡達人擔任宣傳大使，宣傳方案也特別着重邀請網紅，令自己能將所長運用在奧運，「係一種驕傲，亦都有一種使命感」。他認為每屆奧運都在實現不同的價值，從「人文奧運」到關注科技創新的「科技奧運」，再到關注環保的「綠色奧運」，但核心都是希望用運動聯繫大家，特別是在疫情艱難的此刻，讓地球村能重新連接起來。

優質內容和網民參與 是未來網絡主流

長期關注網絡趨勢的Pallas，除了是一名設計師，也是名人經理人，更創辦國際偶像達人社區，曾與抖音（TikTok）澳洲官方、多蒙特（Borussia Dortmund）足球隊合作，也曾負責特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）母親Maye Musk的合作項目。

他說，網絡趨勢變化莫測，如今「SEO（搜尋引擎最佳化）已不再是最重要，重要的反而是內容本身」，因為現在的網民已知道如何在網上尋找自己想看的優質內容。這對內容創作者的啟示是 「要出名很容易，但維持及保持有質素的內容就要花功夫」。

這一理念，也反映在他挑選合作網紅時的態度。例如，這次北京冬奧要選擇合作的比利時和俄羅斯網紅時，團隊便經過「長時間審慎的討論」，要求選擇的網紅不只要追蹤人數多，更要傳遞很正面的訊息、有善心，才有資格擔任奧運宣傳工作。

Pallas說，這是因為奧運其中一個宗旨是「Inspired a generation」（啟發一個世代），除了希望大眾學習運動員的不屈不撓精神外，也希望參與合作的網紅們亦因為「他們對地球村做的貢獻」受到崇拜，而非因為身上穿戴的名牌或是奢侈豪華的生活。在這個UGC （用戶生成內容）的年代， 網絡達人及明星就是每個地區的第一道門、模範生，「在螢幕前後都要有知書識禮的行為」。

而他會選擇以舞蹈方式做宣傳，則是因為當今愈來愈多用戶主動參與到互聯網文化中。他提到，研究社交媒體和新媒體的荷蘭學者José van Dijck曾提及，新世代網絡的重點是「參與文化」，每個人都有自己的專長，能透過網絡世界一起合作不同的項目。

Pallas預言，今後的世界會是個人形象十分重要的時代，人們樂於將自己包裝成一件商品，放在市場的中心，而創作者貢獻的內容也將更加受到知識產權的保護，並獲得更大的回報。