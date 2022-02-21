疫情｜每日生產逾百萬份檢測試劑盒供港　廣州企業動員員工家人

香港第五波疫情形勢嚴峻，對檢測試劑盒等醫療物資的需求隨之加大。中新網今日（21日）報道指，廣州企業廣東和信健康科技有限公司本次承擔了1000多萬人份供港檢測試劑盒的生產任務，正以滿負荷狀態生產。

此外，為保障供港檢測試劑盒快速通關，黃埔海關所屬蘿崗海關進一步縮減審核時間。



報道指，廣東和信健康科技有限公司本次承擔了1000多萬人份供港檢測試劑盒的生產任務。該公司副總經理林澤斌表示：「目前我們企業的生產是滿負荷狀態，為了援助香港抗擊疫情，我們根據黃埔區的優惠政策引進了全自動生產線，產能得到了大幅提升，目前新冠病毒檢測試劑盒的產能維持在每天100多萬人份左右，提升了6倍以上。」

林澤斌還稱，裝配成盒環節人員緊缺是其公司面臨的最大困難。一方面該公司從勞務公司招聘了很多人員，同時全體員工也都動員起來，其他部門的員工都派到生產車間幫忙，有的員工甚至「還把自己的父母、愛人、孩子帶到了產線上，盡最大的努力保供應」。

報道又指，為保障供港檢測試劑盒快速通關，黃埔海關所屬蘿崗海關以前置介入引導企業規範申報的方式進一步縮減審核時間。同時，開闢抗疫生物企業原料及設備進口的全天候綠色通道，把進口報關、目的地查檢業務集約成一站式辦理，縮減口岸到廠時間，助力企業提產增量。

此外，蘿崗海關還開設了抗疫生物產品出口驗放快速查檢通道，實施24小時檢驗檢疫應急處置。蘿崗海關綜合業務科副科長梁駒稱，「像檢測試劑盒這種特殊物品審核專業性強，一般需要2-3個工作日進行審核。但是在香港疫情嚴峻的形勢下，我們為企業開闢了全天候綠色通道，實現了快速申報、當天放行」。

報道稱，截至2月20日，蘿崗海關已驗放供港新冠病毒檢測試劑盒超1800萬人份。