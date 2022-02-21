美國雅培嬰兒奶粉疑含腸桿菌沙門氏菌　海關總署籲停食港暫無出售

2月20日，中國海關總署發布公告，提醒消費者暫不通過任何渠道購買，以及立即暫停食用美國雅培公司旗下相關嬰幼兒產品。



公告顯示，2月18日，美國食品和藥品監督管理局（FDA）宣布，正在調查四名嬰兒感染阪崎氏克洛諾菌（Cronobacter sakazakii）和沙門氏菌事件的投訴。 FDA稱，報告顯示四名嬰兒均食用了雅培在密歇根州斯特吉斯市（Sturgis）工廠生產的嬰兒配方奶粉，品牌包括Similac、Alimentum和EleCare。

根據初步調查結果，FDA建議消費者暫不購買和食用涉事企業下列嬰幼兒配方奶粉：產品代碼前兩位是數字22到37；容器上代碼包含K8、SH或Z2；保質期為2022年4月1日及更晚。

經海關總署核查，上述產品沒有通過一般貿易輸華；涉事企業生產的特醫產品——「喜康寶貝添」嬰兒營養補充劑有對華出口記錄，雅培中國已啟動自主召回。

海關總署提醒，消費者若有通過代購等非一般貿易渠道購買相關批次嬰幼兒配方奶粉，應立即暫停食用。若有購買上述特醫產品，立即暫停食用。海關總署將密切跟進FDA的調查進展，及時向消費者通報。

香港食物環境衞生署食物安全中心表示，經初步調查，受影響產品沒有進口香港或在港出售。