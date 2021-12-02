內地「兒童牛排」隨處見　這成份高反不適合細路食用？｜醫聊健康

內地近年來掀起兒童食品熱潮，牛排也有「成人」和「兒童」之分，但據《現代快報》報道，多款兒童牛排的營養成分與普通牛排並無太大差異，甚至有的鈉含量高於一般牛排。

南京醫科大學專家認為，家長不應迷信兒童食品，而是要多關注食品的營養成分表和配料表。



報道指，在南京秦淮區一間超市內，對比兩款「菲力牛排」與「兒童牛排」的營養成分表，發現其能量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、鈉的數據均沒有區別，不同的只是醬料的口味。另一品牌的兒童牛排，則是重量上少於同品牌黑椒牛排，同時包裝寫有「不添加色素」、「不添加卡拉膠」、「不添加防腐劑」的字樣，但兩款牛排的營養成分表沒有不同。

但也有一些兒童牛排的鈉含量甚至高於成人牛排，每100克牛排鈉含量為667毫克，多於同品牌普通牛排的鈉含量（598毫克）。

11月22日，深圳市消費者委員會發布兒童牛排比較試驗結果。比較試驗對三組同品牌「兒童牛排」和「普通牛排」營養成分和食品添加劑對比，結果顯示兩者在蛋白質、脂肪、鈉含量上有高有低，沒有顯著性差異。

對於兒童牛排在市面上銷售，當地民眾意見不一。有人覺得，兒童牛排的肉質比較軟嫩，「原切牛排口感不好，孩子嚼一嚼就吐掉了」，也有人說兒童食品都具有欺騙性質，最重要的蛋白質含量沒有太大不同，大多數只是風味上的差別。

南京醫科大學第二附屬醫院主管營養師梁婷婷表示，牛肉屬於紅肉類食物，對孩子來說是必要的。不過對於小朋友特別是學齡前兒童，對鹽尤其是鈉離子的需求沒有成人高。因此一般來講，兒童牛排的鈉含量應該比成人牛排含量要低才好。

在梁婷婷看來，記者探訪的某些品牌兒童牛排的鈉含量較高。成人每天所需要的鈉攝入量一般不超過6克，孩子則更少。根據《中國居民膳食營養素參考攝入量》，3歲前幼兒每日鈉的攝入量在700毫克以內，6歲前基本在900毫克左右就夠了。尤其對孩子來說，如果含鈉量從小就超標，那麼將來患有心血管疾病的風險，會比未超標的風險高出很多倍。

「盡管食物的包裝上標記了『兒童』，但家長在選擇食物時，還是要了解具體營養成分後再購買。」梁婷婷說，在孩子的生長發育階段，家長為孩子挑選食物，需主要關注孩子攝入的鈉離子是否超標、糖的攝入以及維生素的補充是否足夠。此外，鈣含量與孩子的體格發育有關，同樣也很重要，建議給孩子多吃奶製品、深色蔬菜和優質蛋白等。