北京將16項輔助生殖技術項目納入醫保　試管嬰兒費用可報銷

北京市醫保局會同北京市衛健委、北京市人力社保局印發《關於規範調整部分醫療服務價格項目的通知》，對63項醫療服務價格項目進行規範調整，包括將16項輔助生殖技術項目納入醫保甲類報銷範圍。

新政策將於3月26日落地，適用於北京市公立醫療機構，非公立醫保定點醫療機構參照執行。



輔助生殖技術，是指採用醫療輔助手段幫助不孕夫婦妊娠的技術，包括人工授精、配子移植、體外受精-胚胎移植（IVF-ET）。其中，應用最為廣泛的是人工授精和試管嬰兒技術（IVF），前者通過非性交方式將精子放入女性生殖道中，從而令女性懷孕，後者則通過人工方法將精子和卵子在體外受精，等胚胎發育成熟後再移植到子宮內發育、分娩。

由於輔助生殖治療技術昂貴，不少市民難以承受。據了解，國內人工授精成本一般為5000元/週期（人民幣，下同），而試管嬰兒技術成本一般為25000至40000元/週期。

陝西一醫院內，護士握著一個試管嬰兒的手。（視覺中國）

在費用可控、確保醫保基金可承受的基礎上，新政策將門診治療中常見的宮腔內人工授精術、胚胎移植術、精子優選處理等16項輔助生殖技術項目納入醫保甲類報銷範圍。目前，北京市具有輔助生殖資質的基本醫療保險定點醫療機構共15間，包括首都醫科大學附屬北京婦產醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、中國醫學科學院北京協和醫院等等。

《第一財經》報道，錦欣生殖董事會主席鍾勇表示，新政策適用於北京市公立醫療機構或民營醫保定點醫療機構。本次納入北京醫保的16項輔助生殖項目價格，與之前的項目價格對比，有15項價格沒有變化，有1項價格增長1%。

此次納入醫保的16項輔助生殖項目，其中兩項是IUI（人工授精），一項是試管嬰兒二代技術，三項是試管嬰兒三代技術。以單個普通週期的花費計算，單週期平均花費為3.5至4.5萬元（不含三代），初步預計醫保可以覆蓋8000至1.1萬元。