專家倡促生三孩不只靠補貼　計生協：重塑「多子女家庭養育文化」

中國近年來生育率降低，人口紅利不再，官方祭出補貼政策促生「二孩」、「三孩」。對此，中國人口學會副會長、北京大學教授陸傑華提出，要從觀念上「治本」，逐漸改變「適婚適育」為主體的婚戀觀、生育觀和家庭觀。

華東政法大學副研究員孫煜華則稱，問題根源在年輕人過於強調個人主義，應在宣傳方面更多強調家庭價值，鼓勵承擔家庭責任。



當前，中國多地政府正著手制定政策應對生育率下降問題，其中，設立生育補貼成為關注熱點。《浙江省3歲以下嬰幼兒養育成本調查問卷》中，「假設政府每個月給生二孩／三孩補貼1000元（自出生後至3歲），你是否願意生育二孩／三孩？」的問題引發關注；海南省衛健委也進行生育政策調查問卷，其中同樣涉及生育補貼問題。

對此，陸傑華接受官媒《法制日報》訪問時表示，除了生育補貼等「治標」措施外，更重要的是「治本」，「要逐步改變年輕人的婚育觀念，強化家庭責任和理念」。

據中國國家統計局數據，2021年人口淨增長48萬，自然增長率0.34‰，人口出生率為7.52‰，對比2020年人口淨增長為204萬，全國人口出生率為8.52‰，下滑明顯。陸傑華稱，未來勞動力供給不足將直接影響經濟活力和動力；老齡化日益嚴重則會帶來老人撫養難等諸多問題。孫煜華則指，少子高齡化的人口結構會直接影響房地產市場發展。

生育率持續下跌成為中國經濟發展的阻礙。（視覺中國）

目前，中國已有25個省份完成人口與計生條例修訂，有些地方已開展二孩、三孩生育補貼，亦有多個地方在住房方面提供生育優惠、優待或補貼。

在陸傑華看來，生一胎能調動生二孩、三孩的積極性，提高生育意願須「標本兼治」，除了生育補貼、職業保障這樣「治標」的方法，還要「治本」——逐漸改變適婚適育主體的婚戀觀、生育觀和家庭觀，營造良好的生育文化環境。

孫煜華也說，要不斷強化家庭建設，弘揚「家」文化，認為當前受多種因素影響，很多年輕人過於強調個人主義，應在宣傳方面更多強調家庭價值，鼓勵承擔家庭責任，逐步轉變觀念。

對此，中國計劃生育協會近日公布的2022年工作要點中，提到新型婚育文化建設，稱要加強對青年婚戀觀、家庭觀引導，重塑「多子女家庭養育文化」，淡化教育焦慮，弘揚「孝」、「和」家庭價值觀，推動構建「積極正向的新型婚育文化」。

另外值得一提是，各省份新修訂的計生條例，亦大多將延長產假作為重要措施。但陸傑華認為，相關政策應兼顧生育對女性職業規劃的影響，要完善女性就業權益保障，妥善解決育齡婦女後顧之憂，「能否在產假期間保障收入，能否在產假後順利返回原崗位，未育女性在入職前是否能不受歧視，這些都是職場女性生育面臨的最直接問題。」