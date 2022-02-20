未婚生子無生育保險？深圳未婚媽媽訴衛健委首案：知道這條路艱難

日前，深圳未婚媽媽夢夢宣布起訴當地衛健委，要求法院判決單身媽媽也能獲生育保險，成為起訴深圳衛健委首案。夢夢受訪表示，知道自己走的路很艱難，但「從沒有動搖過」，她的舉動也獲得許多網民的支援，一度登上微博熱搜，據了解，內地不只深圳，如北京等地的單身女性生育都無法領取生育保險。



內媒《上游新聞》指出，去（2021）年，28歲深圳未婚媽媽夢夢的孩子出生，但因為沒有結婚證，夢夢生產的醫院告知系統裏無法查詢到其生育登記的資料，該區醫保局解釋因為夢夢是非婚生育，「屬於政策外」，夢夢因此拿不到生育保險。沒有生育保險，夢夢在產假期間就拿不到工資。

夢夢向深圳市政府申請行政覆議，但仍然無法報銷生育保險。去年9月8日，28歲的夢夢開始走上爭取生育保險之路，她向深圳鹽田法院寄出了起訴深圳市衛健委的立案材料，希望法院依法判決給單身媽媽發放生育保險待遇。今年1月28日，該案一審開庭，目前沒有宣判。

夢夢指出，自己在2020年懷孕，自己和男朋友一直想結婚。但礙於男方父親不同意，只能維持現狀。她指出，雖然孩子的戶口辦理順利，但由於沒有結婚證，衛健委表示，不會將其生育登記信息推送到資料系統中，繼而影響後續的申領手續。自己只能走向訴訟一途。

據了解，內地的生育保險是由國家立法保障的社會保險制度，讓婦女因生育而導致暫時無法就業時，國家能給予幫助。職場女性在休產假期間，工資會由生育保險提供。但對於生育保險得領取方式各地並不統一。

廣州和北京都曾有未婚媽媽要求生育保險遭拒絕。廣州市中級人民法院相關案件判決也提到，「不符合法律、法規規定生育子女情形的不能依法享受生育保險待遇」。內地律師則指出，根據《中華人民共和國人口與計劃生育法》規定，生育保險應享受的對象必須是合法婚姻並符合國家計劃生育政策的公民，而違反計劃生育政策的不能享受相關生育保險待遇。