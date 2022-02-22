新冠肺炎｜武漢再爆疫增4宗本土確診　北京4宗為涉冬殘奧閉環人員

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（21日）內地新增本土確診病例59宗，新增本土無症狀感染者6宗。

值得注意的是，北京新增4宗本土確診病例，均為涉及冬殘奧的關聯閉環人員。武漢「清零」多月後，昨日再爆發疫情，有4宗本土確診病例。

深圳口岸昨日又檢測11名跨境貨車司機核酸檢測陽性。此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），其中廣東有41宗，北京有4宗，上海有23宗。



內地新增本土確診病例方面，內蒙古20宗，其中呼和浩特市18宗、巴彥淖爾市1宗、包頭市1宗；江蘇12宗，其中蘇州市10宗、無錫市2宗；遼寧6宗，均在葫蘆島市；四川5宗，均在成都市；雲南5宗，其中德宏傣族景頗族自治州4宗、紅河哈尼族彝族自治州1宗；北京涉冬（殘）奧閉環人員4宗；湖北4宗，均在武漢市；廣東3宗，均在深圳市；含6宗由無症狀感染者轉為確診病例（江蘇3宗，四川3宗）。

本土無症狀感染者方面，內蒙古2宗，均在巴彥淖爾市；江蘇2宗，均在蘇州市；四川2宗，其中成都市1宗、瀘州市1宗。

武漢有4宗本土確診病例

武漢方面，4宗本土確診病例涉及3名外地赴武漢人員及1名密接者。當局昨日表示，4宗病例已轉運至金銀潭醫院隔離治療，對已追蹤到的密切接觸者均進行集中隔離觀察。

當局又指，對病例所涉區域武昌區凱萊熙酒店、江岸區華清園小區、江岸區同鑫花園、東湖高新區保利時代天悅小區等已落實封控管理，對病例的密接、次密接者所涉區域均開展封控管理，並開展核酸檢測。已抽檢的封控區域環境樣本核酸檢測結果均為陰性。對其他密接及次密接的排查工作正在有序開展。

武漢市委書記、市新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長郭元強表示，要以最堅決態度、最有效措施，用最快速度，切斷疫情傳播途徑，切實維護人民群眾身體健康和生命安全，確保全市社會大局平安穩定。

深圳口岸11名跨境貨車司機陽性

昨日深圳口岸再檢測出11名跨境貨車司機核酸檢測呈陽性。截至目前，深圳口岸累計有105名跨境司機確診。11名患者分別從文錦渡、深圳灣、蓮塘、沙頭角及皇崗口岸入境閉環返港。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。在來自香港的境外輸入確診病例方面，深圳報告11宗，珠海報告2宗，佛山報告1宗，東莞報告5宗，中山報告1宗。

廣東在來自香港的境外輸入無症狀感染者方面，佛山報告2宗，深圳報告5宗，珠海報告1宗，惠州報告2宗，東莞報告8宗，中山報告3宗。

北京上海共27宗為香港輸入

北京方面，昨日有4宗境外輸入確診病例來自香港。

上海方面，昨日有22宗境外輸入確診病例來自香港，其中多人為在香港就學的內地生；另有1宗境外輸入無症狀感染者來自香港。