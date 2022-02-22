蘇州兩間台資晶片企業發生疫情　業內人士：或加劇汽車「缺芯」

江蘇蘇州新冠疫情持續，近日，兩間台資晶片企業發生疫情，業內人士分析指，此輪疫情或將在短期內令「缺芯」（缺晶片）問題再度加劇。



《澎湃新聞》周一（21日）報道，蘇州是眾多晶片廠商和汽車零部件企業的所在地，本輪疫情或讓汽車供應鏈受到考驗。全球汽車零部件巨頭博世蘇州星龍街廠區208研發大樓16層工作的一名員工於2月18日被確診為無症狀感染者。博世是包括一汽、長安、華晨寶馬、蔚來等在內的眾多主流車企的核心供應商。博世蘇州是博世在中國的重要的研發和製造基地之一。

此外，據蘇州政府發布的消息，2月14日，晶圓代工巨頭聯華電子（UMC）公告稱，旗下位於蘇州的晶圓廠和艦晶片，因有一名員工疑似染疫，目前配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動因而逐步暫停，待檢測後配合主管機關核准即全面復工。

據官網，和艦晶片是8英吋晶圓專工企業，坐落於蘇州工業園區，2003年5月正式投產，目前月產量約8萬片，員工逾2000人，提供從0.5微米至110納米工藝。

聯華電子（聯電），旗下位於蘇州的晶圓廠和艦晶片疑似有員工染疫。（資料圖片）

此外，台灣京元電子旗下京隆科技也有員工核酸檢測呈陽性。此前，京隆科技已逐步停工。2月14日，京隆科技客戶之一晶片設計公司中穎電子公告稱，蘇州工業園區出現了新冠疫情，並開展園區全員核酸檢測。位於蘇州工業園區的供應商和艦晶片及京隆科技生產活動被暫停。

據報道，京隆科技是全球知名的專業半導體封測公司京元電子的測試子公司，與中國多個領先的IC設計公司保持長期測試代工合作。

兩企業共17人確診 1251人被隔離

2月20日蘇州市疫情防控記者會上通報，截至19日，此輪疫情涉及2間台資企業的17名員工（11名確診、6名無症狀感染者），其中4人為台籍（2名確診、2名無症狀感染者），隔離人員1251名。市台辦副主任陳風雷介紹，除了和艦晶片製造、京隆科技2間台資企業按規定封控，本輪疫情中其他台資企業狀況總體平穩，生產營運基本正常。

此前1月12日的汽車工業發展情況新聞發布會上，工信部裝備工業一司司長王衛明曾表示，全球主要晶片企業已經在逐漸加大汽車晶片生產供應，新建產能也將於今年下半年陸續釋放，預計2022年汽車晶片供應短缺情況將會逐漸緩解。

而本輪蘇州疫情發生後，當地某晶片設計公司員工表示，「短期確實比較嚴重，比如不少生產線被停掉，或是兩班倒變成了只有一班」。亦有車企內部人士表示，汽車生產的產業鏈太長，一個零件的缺失會導致後續無法進行，很多企業只能被動等，缺晶片問題傳導到車企，相對會需要更長的時間來消化。有業內人士認為，本輪疫情或將在短期內令「缺芯」問題再度加劇。