中國會如何制裁洛歇・馬丁與雷神公司

2月21日，中國外交部發布消息稱，中國政府決定對美國軍工企業雷神技術公司（Raytheon Technologies）和洛歇・馬丁公司（Lockheed Martin）的行為實施反制。

外交部發言人稱，因前述兩公司長期參與美國向台灣出售武器，因此根據中國的《反外國制裁法》，實施此反制。

《反外國制裁法》：該法律於2021年6月開始實施，目的是「為了堅決維護國家主權、尊嚴和核心利益，反對西方霸權主義和強權政治」。當年7月23日，中國依據該法制裁前美國商務部長等7個美方人員和實體，是該法的首次適用。



稍早前在2月7日，美國國防部批准1億美元的對台軍售，其中最大筆的項目即是雷神技術公司的導彈系統技術協助顧問費用。

而該導彈系統為「愛國者」防空導彈系統，主要承包商既是洛歇・馬丁公司與雷神公司——在歷次美國對台軍售案中，這兩個公司多扮演重要角色。

這不是中國政府首次制裁美軍工企業。2020年7月，在美國國務院批准向台灣出售總價值6.2億美元的「愛國者3」導彈軍售案後，中國即宣佈制裁其主要承包商洛歇・馬丁公司，一度令該公司股價下跌近2%。

不過也有懷疑聲音稱，美國軍工企業與中國沒有業務來往，如何進行制裁。

實際上，儘管如雷神公司等美國軍工巨頭不被允許向中國出售其產品，但多數美軍工企業同時也開展民用業務，在這方面則與中國頗有聯繫。

台灣的防空反導體系主要由愛國者導彈系統和天弓導彈系統組成。（多維新聞）

有中國媒體曾梳理，洛歇・馬丁公司與中國的直接業務往來逐漸增多。如2013年，該公司在中國南部沿海建造10兆瓦特小型熱能轉換站，主要目的是為中國華彬集團在南部的大型度假村供電。2014年，洛歇・馬丁與中國國家核電技術公司簽訂合約，聯合開發與新一代核反應堆相關的系統。2019年，該公司又向中國奧凱航空出手2台全任務飛行模擬器。

除去直接業務往來，洛歇・馬丁公司的在華利益相關還包括佔股高達49%的上海西科斯基飛機有限公司，其全資子公司Savi Technology（一家基於有源射頻識別的供應鏈解決方案供應商）等。

此外，洛歇・馬丁還為中國製造了中星5A通信衛星，與中國國家電力投資集團聯合開發了新一代核反應堆安全技術數字化儀控系統和平台等。

與洛歇・馬丁公司相比，雷神技術公司在華業務相對較少。不過曾有港媒報道，雷神在香港的業務一直持續着，如為香港的機場提供空管系統Auto Trac III的故障解決方案。

另外，雷神公司目前已與美國聯合技術合併，而後者在華業務廣泛，且聯合技術公司旗下的奧的斯電梯公司，在中國的電梯市場長期佔據重要份額。

雷神旗下的Raytheon Anschütz公司也與中國有緊密商業往來。2019年曾有中國媒體指，該公司在上海設有辦事處，主要向中國船舶企業提供導航類產品，業務量非常大。

總之，儘管此次被中國製裁的兩家美國軍工企業的對華業務不多，但中國仍有一些可供反制的「抓手」。尤其在重稀土領域，對軍工企業是不可或缺的生產資料，而中國則是世界第一大稀土出口國。

同時也要指出，雖然中國已多次制裁如洛歇・馬丁等美軍工企業，但並未對美國對台軍售造成大的實質性影響。