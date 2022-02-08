美國批准1億元對台軍售案　料3月生效

美國防部2月7日稱該國已批准向台灣出售一批軍事設備和服務，以提升其愛國者導彈的空防能力。英媒稱這批軍備價格或達1億美元。



台灣國防部2月8日稱，美國政府於美東時間7日就「愛國者飛彈工程勤務」總金額1億美元對台軍售案進行「知會國會」程序，可望1個月後正式生效。這也是美國總統拜登（Joe Biden）任內華府第二次對台軍售。

美國防務安全合作局（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）發聲明稱，由駐美台北經濟文化代表處提出的這項軍購計劃獲國務院核准後，它已向國會提交核准證。

台軍在和光演習期間發射美售台的「愛國者三型」防空飛彈。（台灣國防部）

台灣總統府發言人張惇涵稱對美國表示感謝。台國防部8日稱美國基於《台灣關係法》與「六項保證」，持續助台維持足夠的自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎。部門同時對美方軍售決定表達誠摯感謝。

台國防部稱是次軍售顯示美方對台防衛安全的重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平與穩定。

圖為中國駐美大使館2022年1月30日發布駐美大使秦剛在網上春節招待會上政辭內容與照片。（中國駐美大使館網站）

中國稱台灣是中國領土不可分割的一部分。中國駐美大使秦剛1月28日稱，如美國繼續支持台獨，中美兩國可能會因此爆發軍事衝突，亦是北京方面罕有地談及中美開戰的可能。

秦剛28日接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問，形容台海問題是中美之間的最大火藥桶，指如果台灣當局在美國的支持下繼續走上獨立之路，將導致中美兩大國家可能引起軍事糾紛。