吸引逾800名碩、博士報名就業　廣東這一偏遠縣城憑何招攬人才？

繼北上廣深等超一線城市後，內地偏遠小縣城近來憑藉開出的豐厚條件，吸引了大批名校畢業生前往發展。廣東省河源市和平縣曾是扶貧開發重點縣，其近日發布的引進高學歷人才公告，卻吸引了逾800名博士、碩士等畢業生爭相報名，崗位競爭比例達到8比1。



去年12月，京港高鐵贛深段開通運營，位於和平縣的和平北站就是贛深高鐵南下入粵的第一站。（視覺中國）

位於河源市北部地區的和平縣，與江西省接壤。去年12月，京港高鐵贛深段開通運營，位於和平縣的和平北站就是贛深高鐵南下入粵的第一站。和平縣總面積近2300平方公里，常住人口有35.9萬人，還曾於2020年被列入廣東扶貧開發重點縣，但其近日卻憑一份引進人才公告，吸引了逾800名高學歷人才「紛至沓來」，甚至有人因此第一次聽聞和平縣的存在。

1月17日，和平縣發布「2022年引進高學歷人才公告」，擬引進82名師範、工程、法學、管理、測繪等專業的國內外博士、碩士研究生、一流大學或一流學科建設高校本科畢業生。

截至1月30日下午5點半，和平縣政府官網顯示，已收到810多份報名表，其中通過資格審核的人數有700多人，崗位競爭比例達到8比1。從學歷看，報名人員中包含博士畢業生31名、碩士畢業生700多名，其餘則為雙一流大學本科生、急需緊缺專業本科生、海外留學本科生；而從畢業院校看，報名人員大多畢業於中國科學院大學、清華大學、中國科學技術大學、中國人民大學等，亦包括來自美國、俄羅斯、英國等著名高校留學生。

和平縣發布「2022年引進高學歷人才公告」，吸引逾800名名校博士、碩士等畢業生報名。（易簡財經）

那麼，這個在廣東省內縣區GDP無法進入前100名的和平縣，緣何吸引大量名校人才？豐厚的福利待遇可謂是其中最重要的原因之一。和平縣今年將人才發展專項資金由每年100萬元（人民幣，下同）提升至2000萬元，因此赴和平縣就業的人員亦將受惠。

在薪資補貼上，和平縣開出博士生每月補貼1萬元，年薪約26萬；急需緊缺人才每月補貼2000元；碩士生每月補貼1500元，年薪約13萬，雙一流大學本科畢業生每月補貼1000元的條件。而在住宿方面，縣官方將安排就業人員入住人才公寓，若在當地買房，還會給博士生發放50萬元、碩士生至少發放10萬元的購房補貼。

據房屋交易平台顯示，和平縣的二手房價每平方米5000元左右。（安居客）

除上述條件之外，和平縣官方還將安排就業人員配偶工作、子女教育等。由此可見，在一座二手房價每平方米5000元左右、人均可支配收入2.7萬元的縣城，是次引進人才公告開出來相當「小康」的條件。

事實上，內地近年來多有城市以豐厚條件招來人才，例如河南中煙廠招聘135個負責制絲和捲包的崗位，其中30%是名校研究生；內蒙古鄂爾多斯以高薪招聘清華北大畢業生，簽訂3年聘用合同，年薪50萬元、簽訂6年合同，年薪60萬。