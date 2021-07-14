知名高校碩士畢業任捲煙工人惹議　河南中煙：要求本科及以上學歷

河南中煙工業有限責任公司（以下簡稱「河南中煙」）早前公布的一份招聘擬錄用人員名單顯示，149名擬錄用人員中有55人是碩士研究生學歷，其中不乏國內外知名高校畢業生。

因擬錄用人員的畢業院校與錄用職位「一線生產操作」（即是煙廠內的製絲與捲包工作）之間存在較大反差，事件引發廣泛關注。有相關工作人員介紹指，河南中煙的招聘要求是本科及以上學歷，「有名校畢業生或研究生都是很正常的。」



一線生產操作中的製絲工作。（時代周報）

今年4月，河南中煙公布《河南中煙工業有限責任公司2021年度大學生招聘擬錄用人員公示》，顯示河南中煙2021年擬錄用人員共149人，其中專業管理、技術研發、市場營銷等職位錄用的14人，學歷均為碩士研究生，且近一半畢業於英國、澳洲等知名大學。

而餘下135人則被河南中煙下轄的7間捲煙廠的「一線生產操作」職位擬錄用。該135人中持碩士研究生學歷的有41人，佔約30.37%，畢業院校不乏中國人民大學、武漢大學、鄭州大學、河海大學等雙一流院校。

那麼，捲煙廠流水線上的工人是否需要持有碩士研究生的學歷？據《時代周報》消息，有河南中煙工作人員表示，「我們河南中煙招聘員工要求是本科及以上學歷，有名校畢業生或研究生都是很正常的」。至於「一線生產操作」工作是否需要本科及以上學歷的人員做時，該工作人員則拒絕回應。此外，漯河捲煙廠有工作人員指，「現在所有的企業、崗位、工作內容都擺在那裡，名校的學生願意來，都是他們自己的選擇。」

一線生產操作中的捲包工作。（時代周報）

事實上，河南中煙除了在招聘信息內提出學歷要求，亦有專業限制，械設計製造及其自動化、電氣工程及其自動化、金融學、會計學、廣播電視編導、馬克思主義理論、漢語言文學、國際經濟與貿易、城鄉規劃等專業均在專業要求內。有漯河捲菸廠工作人員介紹，「因為我們很多廠都通過了ISO9000的認證，所以對質量管控很嚴格，因此對操作工的素質要求還是比較高的。」

除此之外，還有相關人員透露，一線生產操作崗位應聘人員一經錄用，須在「一線生產操作」職位工作3年以上，才有機會調任管理職位。

其實，不僅僅是河南中煙，2021年，江蘇中煙、湖北中煙、雲南中煙、安徽中煙、重慶中煙等公司的招聘，均要求操作工具有本科及以上學歷。有在某二線城市捲煙廠做一線工人的碩士畢業生表示，工廠上班時間要求嚴格，除了吃飯、上廁所幾乎沒有其他休息時間，雖然一線工作具有價值，但卻枯燥，這位工人稱正在關注公司人才培養等計劃，希望可以早日換到其他職位工作。