港識深事｜自家房產竟被註冊作公司地址　業主懵然不知官方介入

廣東深圳市一名于姓男子爆料，指他在羅湖區購買的一處房產多年來從未轉租他人，房屋性質為住宅，然而近日卻發現其地址在他和家人毫不知情下被註冊了公司。目前，深圳市市場監督管理局羅湖監管局已受理並按流程申請將該公司載入異常經營名錄，後續將進行審核處理。



據《南方都市報》報道，長期在廣州居住的于男約在30年前一手購入上述商品房，從未轉租給他人。然而本月上旬，他突然被小區物業工作人員詢問其公司有沒有開展有關進出口貨物流轉，讓他莫名其妙，此後幾經確認，才驚知該處房產地址已被兩家公司註冊，而于對此毫無頭緒。

天眼查APP顯示，兩家公司成立日期分別為2021年12月8日和2021年12月9日，且法人代表為同一人，惟後者電話一直未能接通。于男表示，他不解業主房產地址信息和相關證明是如何流出，註冊公司又為何不需要產權人本人出面，又稱自己目前日常生活雖未受任何影響，但內心仍有些恐慌，憂慮毫不知情的公司經營會對自己產生不良影響。

深圳市市場監督管理局羅湖監管局周一（21日）回應指，工作人員已經受理此事並按流程申請將該公司載入異常經營名錄，接下來將會持續進行審核處理，並提醒廣大業主提高警惕，如遇此類問題可盡快備齊相關材料向相關部門反饋，以防合法權益受侵害。