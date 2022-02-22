內地智庫發布生育成本報告：約48.5萬元人均GDP 6.9倍全球最高

攜程創辦人梁建章聯合多名學術專家設立的智庫「育媧人口研究」發布了《中國生育成本報告》，估算中國家庭養育一個孩子到18歲的平均成本為48.5萬元（人民幣．下同），該金額為人均GDP的6.9倍，數字幾乎是全球最高。



據報告，所謂「生育成本」，包括從懷孕到分娩的成本，也包括養育和教育成本。報告指，生育成本是影響育齡家庭生育意願的最重要因素之一，國家衛計委在2017年進行的全國生育狀況抽樣調查結果顯示，育齡婦女不打算再生育的前三位原因依次是「經濟負擔重」、「年齡太大」、「沒人帶孩子」，分別佔77.4%、45.6%和33.2%。

報告指上海的生育成本最高，達102.6萬元。（視覺中國）

報告根據國家統計局發布的居民收入和消費支出數據以及各種物價來估算各種育兒費用，2019年全國居民人均消費支出21559元，其中城鎮居民人均消費支出28063元，農村居民人均消費支出13328元。通過研究分析，報告指全國家庭0至17歲孩子的養育成本平均為48.5萬元，0歲至大學本科畢業的養育成本平均為62.7萬元。

報告亦有一一測算全國31個省份及直轄市的養育成本，其中上海居冠，生育成本高達102.6萬元，其餘依次是北京、浙江、天津、廣東、江蘇等，分別為60萬元至96萬元不等。相比之下，最「便宜」的地方是西藏，平均生育成本只有29.3萬元。

報告並列舉生育成本的國際比較，把一個孩子撫養到剛年滿18歲所花的成本相對於人均GDP的倍數，澳洲是2.08倍、法國是2.24倍、瑞典是2.91倍、德國是3.64倍、美國是4.11倍、日本是4.26倍，至於中國則是6.9倍，幾乎是全球最高。由於生育成本過高、女性難以兼顧家庭和工作等原因，中國人的平均生育意願（理想子女數）也幾乎是世界最低。絕大部分國家的平均理想子女數均超過2個，而多次生育意願調查結果表明，中國人的平均理想子女數均低於2個。