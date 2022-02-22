網絡主播「驢嫂平榮」偷逃稅　遭廣州稅務部門追繳並罰款逾6200萬

繼薇婭後，內地再有網絡主播因偷逃稅被追繳並罰款。廣東廣州市稅務部門近日通過稅收大數據分析，發現網絡主播平榮（網名為驢嫂平榮）涉嫌偷逃稅款，後者終被追繳並罰款6200.3萬元（人民幣．下同）。



發現情況且經稅務機關提醒督促仍整改不徹底下，廣州市稅務部門遂依法依規進行立案並開展全面深入的稅務檢查。經查，2019年至2020年間，平榮通過隱匿直播帶貨佣金收入偷逃個人所得稅1926.05萬元，未依法申報其他生產經營收入少繳有關稅款1450.72萬元。

目前，平榮的快手賬號已被封禁。此前，「驢嫂平榮」的粉絲量有逾2419萬。（快手）

據《稅收徵收管理法》規定，對納稅人偷稅的，由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，並處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款；納稅人不進行納稅申報，不繳或者少繳應納稅款的，由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，並處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。

經綜合考慮平榮在稽查立案後能夠積極配合檢查，並主動補繳稅款，具有主動減輕違法行為危害後果等情節，廣州市稅務局稽查局按照《廣東省稅務系統稅務行政處罰裁量基準》，對平榮追繳稅款、加收滯納金並處0.6倍罰款，共計6200.3萬元。日前，廣州市稅務局稽查局已依法向平榮送達稅務行政處理處罰決定書。

當局續指，稅務部門將持續加強對稅收大數據的分析運用，有針對性地完善網絡直播行業稅收監管措施，嚴厲打擊涉稅違法行為，促進行業在發展中規範，在規範中發展。

平榮回應被稅務部門查處，稱深感愧疚。（微博）

周二（22日），平榮在微博發致歉信回應被稅務部門查處，稱深感愧疚，並指從去年底開始，團隊已暫停直播業務並進行規範跟整頓。她又提到，已第一時間補繳了稅款，今後將更加合規經營，依法繳納稅款，更好地肩負起主播的社會責任，將以更高標準要求自己，積極推進直播電商行業的健康發展。