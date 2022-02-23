三孩政策｜學者指生育致農村「夫出妻守」　多孩加劇婦女留守問題

中國「三孩」政策出台之後，湖南女子學院教授胡桂香在湖南沅江市草尾鎮西村進行了大約一個月的田野調查，發現「絕大部分婦女的留守是由於生育小孩而造成的」，最長的留守農村長達8年，而生育多孩將加劇農村婦女留守問題。研究文章已在《廣州大學學報（社會科學版）》2022年第1期刊發。



據調查，西村大部分育齡婦女都曾有留守的經歷，最長的曾留守8年，最短的1年。胡桂香表示，「從家庭角度來說，撫養孩子所帶來的經濟壓力是首要因素，不管是農村還是城市，都會面臨相同的經濟問題。而從農村婦女自身角度而言，她們面臨的影響更多。」

西村是沅江市北部的一個村莊。胡桂香在文中介紹，西村的很多年輕人在外地打工，在打工中找到女朋友，然後回家結婚，結完婚年輕夫妻一起外出打工，等到懷孕要生小孩時就回家待產，這是許多打工家庭的經歷。外出打工沒有固定的屬於自己的住房，沒有夠長的帶薪產假，沒有享受流入地的生育保險，在城市生育的成本太高，在月子裡沒有人照顧等等，都使得懷孕婦女回家孕娩成為首選，從而使這些女性在生育之後就成為留守婦女。

被調查的村留守婦女問題十分嚴重。（澎湃新聞）

文章指出，在中國大部分農村，由於養育孩子而形成的「夫出妻守」這一非常態的夫妻相處模式，既難以保障婚姻的功能，又降低了婚姻幸福感和婚姻質素，還在一定程度上威脅到婚姻的穩定性。「三孩」政策在農村的實施勢必要考慮如何解決這個問題。

「對於農村女性而言，外出打工最重要的一點是使她們能夠重回公共領域，提升經濟上的優勢，然而一旦生育尤其是多育，她們就不得不從打工中撤回到家庭。」作者提到，對傳統性別分工價值的認同，造成了人們對夫妻所從事勞動的價值的不同態度與觀念。從打工到回歸家庭，夫妻經濟地位之間的變化就會顯現。

文章稱，儘管「男主外、女主內」的分工模式一直被希望得以重構成「男女共同主內與主外」，但相對男性而言，生育子女數量會大幅度增加女性的家務勞動力，擠佔了女性的休閒時間，生育帶來的子女生理照料和陪伴、教育等情感家務勞動投入巨大，女性的貢獻率超過80%。面對這種情況，很多妻子不知用什麼方式來解決，導致夫妻之間互相抱怨拌嘴，夫妻矛盾出現。

胡桂香認為，目前「三孩」政策剛實施不久，對西村育齡婦女的調查從一個側面反映了政策調整會對農村生育帶來的相應影響。「三孩」政策能否落實到位，能否解決育齡女性的後顧之憂，需要在執行過程中注入女性視角，同時也要關注農村的實際困難。

她建議，全面普及流動婦女的生育保險制度；將「三孩」家庭補償優惠政策納入政府民生工程；解決農村托幼、教育等方面的配套措施問題；加強性別平等意識教育，推動性別分工實踐的平等化等。