浙江問卷調查生育三孩每月補貼1000元惹議　網民：能買幾罐奶粉？

浙江衛健委在農曆新年期間時進行一項問卷調查，其中包括「假設政府每個月給生二孩／三孩補貼1000元（自出生後至3歲），您是否願意生育二孩/三孩？」，引起不少內地網民熱議。



據指，浙江衛健委婦幼處制作上述《浙江省3歲以下嬰幼兒養育成本調查問卷》，發放「問卷星鏈接」開展調查。調查對像是省內3歲以下嬰幼兒的父母，截止日期為2月8日，「為深入了解3歲以下嬰幼兒養育成本，為下一步制定相關生育政策提供科學支撐」。

問卷設置的問題包括有「假設政府每個月給生二孩／三孩補貼1000元（自出生後至3歲），您是否願意生育二孩／三孩？」、「2021年，夫妻雙方接受其他來源的經濟支持（如來自嬰幼兒祖輩的支持）金額」等。問卷還向被調查者了解2021年平均每月為嬰幼兒購買食物、營養補充劑、生活用品、家用設施的花費，並問及母親生完孩子坐月子期間的照護選擇、嬰幼兒父母祖輩等人平均每天照護時間等問題。

雖然問卷調查暗示可能日後生育二孩或三孩將會獲得政府補貼，但不少內地網民在留言中均表明「不願意」，「杯水車薪！花銷太大得不償失。本來就想生的，自然樂得其所，不想生的不會為了一千塊錢奮不顧身的」、「能買幾罐奶粉？」、「普通人家一個孩子每月奶粉錢就要上千塊，還別算上學、進醫院，還有將來上百萬的婚房。」。

值得一提是，四川省攀枝花市在去年7月就全國率先為生二孩、三孩的家庭發放育兒補貼，每月每孩發放500元，直至孩子3歲。換言之，從二孩開始，每個孩子可領取共1.8萬元的補貼金。至2021年底，當地共有701戶家庭申報，其中650戶家庭符合發放標准，擬於2022年一季度發放。