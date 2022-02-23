抖音母公司字節跳動28歲員工猝死　回應：在健身房運動時異常

網上流傳消息，指抖音母公司字節跳動有一名28歲員工猝死，再次引發輿論關於加班文化的熱議。

字節跳動周三（23日）作出回應，指該名員工是在健身時舉止異常，截至當天凌晨零時30分仍然情況危重，正在醫院搶救中。

及至下午，字節跳動再發聲明，證實該名員工已經不幸離世。字節跳動指，公司已承擔全部醫治費用，並會全力提供後勤支持，將向家屬提供撫恤和關懷，協助處理好相關事宜，盡力幫助渡過難關。



據字節跳動公開的內聯網帖文指，事發在周一（21日）傍晚，涉事吳姓員工在健身房運動，約一小時後出現頭暈現象，故進入茶水間休息。健身房教練發現吳姓員工舉止異常後上前詢問，吳姓員工自述可能是低血糖，教練隨即為他倒了一杯糖水，並通知行政前台啟動SOS值班號。

帖文續稱，約晚上7時09分，保安經理取得血壓計到場為吳姓員工測量血壓，隨後就建議聯繫其他同事陪同其就醫。在此期間，吳姓員工出現嘔吐現象。數分鐘後，教練報警，同時保安經理與在場另一位保安人員亦對吳姓員工實施急救。及至急救人員趕到現場，吳姓員工被送上救護車。

值得一提是，此前內地影視平台B站（Bilibili）一名負責審核圖文內容的員工「暮色木心」，在過年期間值班後，於年初五突發腦出血猝死。B站隨後就事件發表長文，稱將立刻開展相關工作，用最大力度擴招審核人員，今年增加招聘1000人。