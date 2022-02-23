中央一號文件：嚴打侵害農村婦女兒童人身權利違法行為

《中共中央國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》日前發布，時隔12年再次關注農村家族、宗族的勢力對基層公共事務的影響。意見中提到，依法嚴厲打擊侵害農村婦女兒童人身權利的違法犯罪行為，在內地對江蘇徐州八孩母親一案關注下，引發熱議。



2月22日，《中共中央國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，即2022年中央一號文件發佈。今年文件特別提到，要求「防範黑惡勢力、家族宗族勢力等對農村基層政權的侵蝕和影響」，這是時隔十二年，一號文件再次關注到農村家族和宗族事力的負面影響。

「徐州八孩母親」風波的起因源於社交媒體的一支影片，網民發現影片中有婦女被鐵鏈拴着，後續風波發酵至今。（網絡視頻截圖）

文件中提到，將常態化開展掃黑除惡斗爭，持續打擊「村霸」。文件強調要依法嚴厲打擊農村黃賭毒和侵害農村婦女兒童人身權利的違法犯罪行為。

文件指出，為避免宗族勢力滲透基層政權，爭當村（社區）幹部或扶植代理人，干擾影響換屆選舉，各地紀委監委要認真貫徹落實《關於嚴肅換屆紀律加強換屆風氣監督的通知》要求，強化監督嚴抓選風選紀，確保村（社區）組織換屆平穩有序。

此前，徐州豐縣八孩母親楊某俠（官方稱其本名為「小花梅」）被丈夫用鐵鏈鎖脖栓在木屋一事轟動全國，江蘇省委省政府決定成立調查組23日公布調查結果，文件提到嚴打侵害農村婦女兒童人身權利違法行為，引發網民熱議，網民指出希望能優先處理在農村氾濫的婦女拐賣問題。

據悉，該文件全文共有八個部分，包括「全力抓好糧食生產和重要農產品供給」、「聚焦產業促進鄉村發展」、「扎實穩妥推進鄉村建設」等。

文件提到，須牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線，突出年度性任務、針對性舉措、實效性導向，充分發揮農村基層黨組織領導作用，扎實有序做好鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理重點工作。。