杜汶澤拿到台灣身份證　台語稱「我是台灣人」　投資NFT即賺過億

港星杜汶澤定居台灣1年多，22日為宣傳自家品牌麻辣鴨血，親自證實已擁有台灣身分證。他難得公開面對台灣媒體，一上台就先道歉，表示很多人想約訪但他都婉拒，直白說：「香港媒體都知道，杜汶澤這個人超爛的，只有兩種情況會受訪，就是做生意跟慈善，一直都不宣傳自己，沒有利益的事不做！」不過這次熱情點讓大家一直問，聲稱問到鴨血賣完為止。



他為了研發產品親自去工廠嘗試，自豪自己現在是香港最大「鴨血進口商」，剛好老婆田蕊妮很愛吃辣，岳父也是變態等級的愛吃辣，對辣小有研究的他產品還推出「總統級」麻辣，杜汶澤說媽祖跟蔡英文是台灣最辣的兩位女性，「香港人對辣台妹有個偏好，最辣就是蔡英文」。

杜汶澤今在活動上用台語說：「我是台灣人，我現在是台灣商人。」除了鴨血外，還準備要致敬曾國城的「曾拌麵」乾麵，做自己的品牌「增胖麵」，他也對台灣土特產很有興趣，認為台灣特色就是「鳳梨、鴨血、詐騙集團」。

活動上用台語自稱台灣人 表示最愛這台灣女演員（點圖了解更多）▼▼▼

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今年還預計拍1部自導自演的電影《詐騙集團》，他說：「台灣詐騙集團的級別上在國際上相當有地位，最近像是《Tinder》、《創造安娜》，有很多詐騙電影跟紀錄片，我覺得台灣不會輸，所以要拍台灣特色詐騙集團的電影。」聊到最欣賞的台灣演員，他大讚王淨，表示看過她電影《月老》、《瀑布》到戲劇《華燈初上》，覺得表現都非常亮眼。

杜汶澤除了當老闆，他也投資，開賣NFT限量6600個，售價單個640元美金，2小時入帳1億4000萬台幣，他開玩笑對曾合作電影「頭文字D」且有在玩NFT的周杰倫嗆聲：「暫時我跑贏了！歹勢啦！」雖然賺得不少，但在台灣目前還是租房，透露準備在台北市買房，但還在觀望，他希望能在台北、高雄兩地都置產。他也強調香港人在台灣不能光享受台灣的自由，卻沒有貢獻，自己每個月也會掏腰包幫助台灣人，「大家要減少矛盾」。

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