為廣東研製首款新冠疫苗　康泰生物滅活疫苗加強針開打

首支由深圳康泰生物製品股份有限公司（下稱「康泰生物」）研製的「可維克」新冠滅活疫苗加強針（第三針）昨日（22日）起在深圳接種。該款疫苗已基本在廣東省內啟動同源加強接種。



綜合《南方日報》及《深圳特區報》報道，康泰生物新冠滅活疫苗是由國家藥監局組織論證，廣東省研製的首款獲批緊急使用的新冠疫苗。去年6月，康泰生物新冠滅活疫苗在深圳啟動接種，截至目前已向包括廣東在內的多個省份展開大規模供應。

本月19日，國務院聯防聯控機制批准康泰生物新冠滅活疫苗作為同源加強免疫接種，意味著此前完成全程接種康泰生物新冠滅活疫苗滿6個月的18歲以上人群，可進行一劑次同源加強免疫，即用原疫苗進行加強。

康泰生物新冠滅活疫苗的Ⅰ、Ⅱ期臨床試驗中0—28天免疫程序疫苗組的活病毒中和抗體幾何平均滴度（GMT）為131.7，為康復者血清中和抗體GMT 49.7的2.65倍，無3級及以上不良事件發生。

康泰生物研發總監李東表示，根據《中華醫學雜誌》今年1月發布的論文顯示，康泰生物新冠滅活疫苗加強免疫後第7天，活病毒中和抗體滴度均迅速上升，較加強免疫前升高了20多倍。抗體滴度直至第28天仍保持在較高水平，較加強免疫前升高了30多倍。

李東稱，「研究數據表明，同源加強免疫和序貫加強免疫都能夠進一步提高免疫效果，在此呼籲滿足接種條件的市民能夠主動接種、及早接種加強針，為健康加碼、為防疫加油」。