女子實名舉報權色交易還屢致流產　中交一公局集團原總經濟師辭職

去年底，女網民「婉婉」手持身份證實名舉報中交一公局集團項目原總經濟師王興利收受賄賂，大搞權色交易，且屢在精神上對她進行摧殘，還致使其多次流產等。周二（22日），集團方面說明有關處理進展情況，指經立案審查，已給予王興利留黨察看一年處分、政務撤職處理，後者亦於今年1月從一公局集團辭職。



「婉婉」實名舉報稱，王興利利用職務之便，在工程項目承攬等方面為他人謀取利益，為自己謀利，收受賄賂；瞞報安全生產責任事故；吃穿住用度全是高檔，資金來路不明；違反中央八項規定精神，公車私用等。

此外，王興利生活腐化墮落，大搞權色交易，與多名女子有過不正當交易；出入娛樂場所，愛好低級趣味；隱瞞已婚事實，騙取信任，哄騙她同居生活一年多，致使多次流產。她還表示，王興利多次精神上對她進行摧殘，言語辱罵，導致其得了極重度抑鬱等。

集團周二說明處理進展情況。（微博）

事件引發輿論關注，集團方面周二表示，去年11月22日，集團紀委收到舉報，集團黨委、紀委高度重視，及時派出核查組進行核實。經立案審查，集團黨委去年12月31日給予王興利留黨察看一年處分、政務撤職處理。今年1月10日，王興利從一公局集團辭職。集團又成立了專項核查組，進一步全面核查關於王興利涉嫌違紀違法的新線索。

一公局集團又指，公司直高度重視黨風廉政建設和反腐敗工作，如發現新的違紀違法問題，將依紀依法嚴肅處理，絕不姑息。後續處理情況將及時公佈。

周三（23日），舉報女子再表示，她已多次舉報王興利的違紀違法問題，希望此事能有一個公正的調查結果。她又希望查看公司關於王興利的處分文件，以及王興利的離職手續文件，且最好由中交集團或者更上級介入調查。