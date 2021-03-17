通姦、不正當性關係、搭上40多名官員　盤點內地女貪官的權色交易

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-17 16:43

上海女幹部金英麗因斂財500多萬元（人民幣．下同），被判處有期徒刑10年。她此前拒不承認從企業老闆處受賄，辯稱被查贓款為男朋友的贈與。官媒《中國紀檢監察》雜誌近日詳細披露了金英麗被商人「圍獵」的細節。

金英麗是法學專業出身，先後在兩間國內知名大學拿到學士和碩士學位。（資料圖片）

資料顯示，現年40歲的金英麗出生於吉林省柳河縣，朝鮮族。2006年她作為引進人才，前往上海市金山區工作，僅半年便當選金山區政協常委。2012年，她獲得金山區「十大傑出青年」稱號。2016年任金山衛鎮副鎮長，2019年3月任金山區經濟委員會副主任。2019年2月至2020年2月，她在市經信委掛職。

及至2020年5月，金英麗開始接受調查，當年8月被政務開除。根據金山區監委通報，金英麗除了斂財，還欺瞞組織，與他人串供；甘於被圍獵，與不良商人沆瀣一氣，搞權錢、錢色交易；生活腐化，貪圖享樂。

2020年12月，因受賄逾538萬元，金英麗被判囚10年，並處罰金100萬元。但她並不認為接受房地產公司老闆所給的部分款項為受賄，而是「男朋友給的租房費、流產補償費」等。

金英麗卻一度認為對方是出於喜歡而追求她，財物是愛意的表達。後來她才看清，「他們其實是在感情偽裝下對我進行長期政治投資，看中的是我手中的權力和發展前景。」

金英麗因受賄538多萬元被判囚10年。（資料圖片）

「搞權色交易、錢色交易」的措辭經常見於男性官員的「雙開」通報中。在近年的反貪反腐案件中，不少女官員的權色、錢色交易現象也十分突出。

根據中紀委案件審理室出版的《紀律審查證據收集與運用》介紹，利用職權為對方提供幫助，並與對方發生不正當性關係，是權色交易；而錢色交易是指，在與對方發生不正當性關係的同時，向對方送錢送物，以保持不正當關係。

2014年11月，中央紀委監察部通報山西4名官員被「雙開」，其中包括兩名女官員，分別是山西高平市原市長楊曉波和晉中市委原副書記張秀萍。在通報中，中紀委稱二人均有「與他人通姦」行為。

據悉，這是中紀委首次對違紀違法女官員使用「與他人通姦」措辭。由於楊曉波曾獲「火箭提拔」，從區委宣傳部長直接晉升市長，當時傳出其曾與多名上下級保持情人關係。

近年「權色交易」女貪官大案一覽（點擊看大圖）：

2018年7月，廣東省中山市紀委監委通報稱，中山市委原副秘書長、市委接待辦原主任、市科協原黨組書記鄧潔（正處級）違反廉潔紀律，搞權色交易、錢色交易，多次收受他人紅包禮金，被開除黨籍並取消退休待遇。

2019年5月，內蒙古包頭市原政協副主席時素珍被開除公職，官方通報指她轉移隱匿涉案財物，對抗組織調查；不按規定報告個人有關事項；搞權色、錢色交易。同年9月，貴州省畢節市原司法局局長張玉梅，因違規放貸獲利，收受賄賂，與他人發生不正當性關係等，被「雙開」及移送司法。

2020年1月，甘肅省定西市法院依法公開宣判武威市原副市長姜保紅受賄一案，姜被判處有期徒刑12年。甘肅省紀委監委此前指她「搞權色交易，謀求職務晉升等不當利益」.《財新網》等內媒也曾報道，姜保紅是被同期落馬的武威前市委書記火榮貴一手提拔上位，二人是情人關係。報道還稱姜保紅先後與40多名官員發生性關係，其中有17人是領導級。

2021年2月，湖南省石門縣紀委監委立案調查該縣招商促進事務中心原黨組書記、主任李小瓊。通報稱，李小瓊涉超標準接待，多次違規收受請託人禮品、紅包禮金，插手市場經濟活動並謀取私利，長期與他人保持不正當性關係，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法吸收公眾存款罪。