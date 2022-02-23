烏克蘭局勢｜美國及歐盟制裁俄羅斯　拜登：不會被普京蒙蔽

俄羅斯2月22日宣布與烏克蘭東部親俄分離份子控制的頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）建交後，歐盟及美國等地分別宣布制裁莫斯科。美國總統拜登（Joe Biden）表示，外界不會被俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的烏克蘭言論蒙蔽。



拜登在白宮就烏克蘭問題講話，稱普京正為進一步入侵烏克蘭製造理據，警告莫斯科承認頓涅茨克與盧甘斯克只是俄羅斯出兵烏克蘭的開端。

他宣布美國對俄羅斯實施第一步制裁，針對當地的權貴及其家人、主檯債券及兩家金融機構發展及外經貿銀行（Vnesheconombank，VEB）及俄羅斯的軍方銀行等，阻止俄羅斯政府從西方國家集資和切斷與國際金融體制的聯繫。拜登形容他們與克里姆林宮的政策有關，因此要他們身同感受。另外華府亦與德國合作，確保北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道計劃不會實現。

拜登指，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，所面對的制裁比華府2014年針對莫斯科吞併克里米亞（Crimea）的措施更加嚴重，並批評普京承認烏東兩個地區的做法荒謬和違反國際法。

他承認新制裁措施可能推高美國的油價，承諾會將一般家庭的影響減至最少，強調捍衛自由會對大家帶來代價，但稱會確保俄羅斯面對制裁的苦痛。

另外拜登亦宣布繼續向烏克蘭提供防衛武器，同時下令部署在歐洲的美軍及設備調派到愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛，加強三國的防衛能力。他指這些調動純屬防衛性質，與盟友捍衛北約的所有領土，履行對北約的承諾。

拜登表示美國無意與俄羅斯衝突，而莫斯科仍有時間重回外交之路，華府與盟友會根據俄羅斯的行動，採取一致、明確而堅定的回應。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）較早前亦宣布制裁俄羅斯計劃，，指成員國一致通過新一輪制裁，包括針對351名通過承認頓涅茨克與盧甘斯克的俄羅斯下議員、11名提出議案的人士、以及27名參與損害烏克蘭主權的俄羅斯人及實體、銀行及國防工業等，限制俄羅斯資金進入歐盟市場等。

博雷利稱該制裁與美、英及加拿大協調，警告措施陸續有來，並對俄羅斯帶來嚴重傷害。