新冠疫苗｜研究表明如打加強針　「溝針」擁有更好效果

國務院聯防聯控機制近日批准國家衛健委開始部署新冠疫苗序貫加強免疫接種（即溝針），民眾接種第三針時，可採用與前兩針不同技術路線的新冠疫苗。對於接種疫苗的作用及啟動序貫加強免疫接種的原因，國務院聯防聯控機制日前公佈相關數據，提供了重要參考依據。據了解，「加強針」有兩種選擇方案，而「異源」比「同源」更優。



在由Delta變種病毒引起的疫情中，陝西共報告2000多宗確診，重症發生率約2.2%；鄭州和許昌共報告499宗確診，重症發生率約3.4%。國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴介紹，此前，重症發生率平均為7%，導致重症風險下降的最主要變量就是疫苗接種率。

而Omicron變種病毒引起的疫情方面，截至1月20日天津、河南安陽兩地共報告759宗確診，惟僅4宗重症，重症發生率不足0.6%。研究發現這既因Omicron引發症狀較輕，也因加強免疫的功勞，數據顯示密接人群完成基礎免疫和加強免疫的突破感染率分別為22.6%和6.0%。

而目前新冠疫苗還會採用序貫免疫的方式接種，即交替接種不同技術路線的同種疫苗。邵一鳴介紹目的有二，首先，不同疫苗之間可以優勢互補，然後不同人體質有異，不同技術路線疫苗接種可以規避副反應。

目前，內地有7款新冠疫苗獲批附條件上市或緊急使用，包括5款滅活疫苗，1款腺病毒載體疫苗，1款重組蛋白疫苗。大部份民眾接種的是兩針次的滅活疫苗。未來選擇有二，一是同源加強，即相同技術路線加強接種，二是不同技術路線疫苗的交替接種，例如前兩針是滅活疫苗，加強針打腺病毒載體新冠疫苗或重組蛋白疫苗，則屬序貫加強。

國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉表示，通過序貫免疫的加強，抗體的水平會提高更多。根據國家衛健委疫苗研發專班專家組支持的序貫免疫研究和試點工作，接種新冠疫苗後，接種者體內的抗體水平會隨時間延長而降低，但通過不同機制間的互補，序貫接種可增加免疫反應，帶來更全面和強效的保護，發揮1+1>2的作用。而相比同源免疫加強，異源加強被認為擁有更好的效果。