貨運司機騙過平台人工智能自己刷單牟利100萬　上海警拘20人

上海一批貨運司機近日利用某平台發布的「補貼」，自己下單自己接單，利用第三方軟件修改定位虛假完成訂單欺騙平台人工智能，從而跑空單獲利。經縝密偵查，該一系列詐騙案被青浦警方破獲，20名疑犯落網。目前，案件涉及詐騙訂單數達2萬餘單，共計牟利達100萬餘元人民幣。



青浦警方近日接獲某公司報案稱，多名不法之徒利用公司貨運平台漏洞，用第三方軟件進行虛假跑單來騙取平台贈送的優惠券金額差價。青浦公安分局刑偵支隊隨即會同香花橋派出所組成專案組開展偵查工作。

警方發現，這些訂單的起點與終點皆非常相近，且有時司機頭像與該賬號註冊時司機上傳的照片不符，懷疑疑犯只是用他人的賬號來接單。同時，在完成訂單後，部分司機上傳的照片是在車以外的其他地方，不符合平台要求在車內的規定，且經抽查，司機的部分不同訂單都上傳了同一貨物照片，涉嫌反覆利用。最後，警方還發現一些司機早上在上海接單，中午卻在北京接單，運輸時間根本不匹配。

軟件可生成虛假跑單信息。 （青浦公安）

今年1月17日，專案組展開第二次集中收網行動，在浦東新區、青浦區重固鎮等地拘捕20餘名疑犯，包括涉嫌詐騙的程某等人。經審查，程某等人通過朋友或親戚的手機號註冊成客戶端口，再假借客戶之名在平台發布一筆「虛假」訂單，之後用自己司機身份的賬戶接單，再透過第三方軟件修改手機位置，該軟件更可模擬行車路線，從而導致平台誤以為訂單已完成。下單時，客戶賬號使用優惠券進行減免，其司機賬號卻能全額收款並有公司發放的補貼，繼而賺取優惠券金額的差價。

疑犯還透過加入司機貨運接單的微信群尋找同夥，兩人事先商定好分成，然後一人發布貨運訂單，並在訂單描述中加上「貨物較重」、「免費幫忙搬運上樓」、「墊付停車費」等，讓真實跑單的司機卻步，而同伴則成功接單，以此大量刷單牟利。目前，程某等20人因涉嫌詐騙罪，已被青浦警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。