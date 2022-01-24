酒店家庭攝錄鏡頭被破解出售牟利　僅花10元即可觀看監控畫面？

除了商戶，愈來愈多人都會在家中安裝監控攝錄鏡頭，但其安全問題一直為人詬病。近期，網上先後傳出「B站UP主上傳破解監控視頻」、「醫院婦科手術遭非法直播」等事件，再次引起公眾對私隱保護的關注。

《中新經緯》報道，常用於家庭的智能監控攝錄鏡頭，以及暗藏在酒店房間的針孔攝錄鏡頭成為了不法分子的偷窺渠道，他們更將破解或偷拍的影片上傳至網絡或售賣牟利，發展成一條成熟的黑色產業鏈。



據介紹，網上出售的攝錄鏡頭影像大致可分為家庭及酒店兩個版本，其中一名賣家出售的「家庭精品版本」要價188元（人民幣，下同），「酒店精品版本」要價200元，均可買到20個攝錄鏡頭拍攝的影像。

賣家何星（化名）售賣的攝錄鏡頭影像是酒店場景，680元可看7個房間的影像，攝錄鏡頭均對準了酒店客房睡床的位置，「下個軟件登錄帳號密碼就可以，能看一個月」。他表示，自己從機主手上購買攝錄鏡頭的資源，「機主安裝的攝像頭，ID也在他們手裏，每個月數量是固定的，賣完就沒了，不過也會定期出新號」。

對於上述提到的攝錄鏡頭是如何被破解，前述賣家透露是使用了「掃台軟件」，「酒店的就是機主偷偷安裝的，不存在破解，別的不能再講了」。據了解，不少出售攝錄鏡頭資源的賣家，都有同時出售「掃台軟件」，價格400元到600元不等。

據前述賣家提供的一張「掃台軟件」資料包截圖顯示，該軟件包含掃描器、弱口令（密碼強度低）檢查工具等一系列工具，只要在電腦上安裝就可以掃描並破解密碼強度低的攝錄鏡頭，獲得ID。

有網絡安全專家解釋，「掃台軟件」破解攝錄鏡頭的原理，是不法分子掌握了攝像頭的IP，利用自動程序批量掃描、測試打開攝錄鏡頭。除了本身存在安全漏洞，密碼強度低也是其中一個關鍵因素，「弱口令（密碼強度低）可以理解為比較容易被猜到的密碼，比如一些攝像頭出廠密碼設置成6個8，一些用戶安裝後不會改動，程序自動且不間斷嘗試後便破解了攝像頭」。