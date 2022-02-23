烏克蘭局勢︱蔡英文：譴責俄羅斯、強化台海軍事動態因應整備

近期烏克蘭局勢緊張，台灣總統府表示，總統蔡英文周三（23日）與行政院長蘇貞昌聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」及相關部會簡報，並針對最新情勢發展作出四項指示，包括譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害、持續強化對台海軍事動態因應整備等。

另一方面，大陸國台辦亦在同日回應有關台灣與烏克蘭相提並論的討論，批評所謂「感同身受」完全是自作多情。



綜合台灣傳媒報道，蔡英文其中一項指示為台灣政府譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，導致俄烏邊界緊張情勢升高，呼籲各方仍應持續透過和平方式，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢和平穩定。作為國際社會一員，台灣願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。

此外，蔡英文亦指示目前台海周邊及印太區域軍事動態皆在國安及國軍單位掌握之中，但國安及國軍各單位務必提升對台海周邊軍事動態之各項監偵及預警作為，並持續強化相關整備，即時有力因應各種狀態，確保國家安全。

同時，蔡英文指示全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣。台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及國際供應鏈重要性有本質上不同，但面對境外勢力意圖操作烏克蘭情勢，影響台灣社會民心士氣，政府各單位務必加強防範境外勢力及在地協力者所發動之認知作戰，並強化錯假訊息之澄清，以穩定台灣社會內部情勢。

大陸國台辦發言人馬曉光在回應中就提到，近期民進黨當局配合美西方輿論，借烏克蘭問題惡意炒作所謂大陸「軍事威脅」，包藏圖謀把台灣問題「國際化」和在島內煽動「反中抗中」民粹的禍心，完全是為了一黨私利的政治操弄，「需要指出的是，當前台海形勢緊張的根源，是民進黨當局和『台獨』勢力勾連外部勢力不斷進行謀『獨』挑釁。

馬曉光強調，大陸為捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是從根本上維護兩岸同胞切身利益和中華民族整體利益。